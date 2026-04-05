На борту пассажирского авиалайнера Airbus A320 «Уральских авиалиний», выполнявшего рейс из Владивостока в Екатеринбург, умерла 50-летняя пассажирка. О смерти женщины сообщают телеграм-каналы «112» и «База».

По словам попутчиков, женщине внезапно стало плохо — она потеряла сознание. Командир экипажа принял решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту, это оказался Нижневартовск. Сразу после приземления пассажирку передали ожидавшим у трапа медикам.

Несмотря на попытки врачей реанимировать пациентку, спасти ее не удалось. Причина смерти устанавливается. По данным «Базы», у женщины мог произойти эпилептический припадок.

После гибели пассажирки борт «Уральских авиалиний» еще на какое-то время задержался в Нижневартовске, перед тем как продолжить полет в Екатеринбург. В авиакомпании подтвердили информацию о смерти клиентки.

Эпилепсия не является противопоказанием для авиаперелетов, но длительное нахождение на высоте с перепадами давления повышает риск приступа. По данным Oxford University Press, эпилептические припадки составляют всего 0,2% всех экстренных случаев со здоровьем пассажиров на борту. Чаще всего их провоцируют недосып и усталость, а также пропуск приема противоэпилептических препаратов.

Внезапная необъяснимая смерть при эпилепсии является основной причиной смертности, непосредственно связанной с этим заболеванием: среди всех пациентов с эпилепсией ее риск составляет примерно 1 случай на 1000 человек в год, а у пациентов с фармакорезистентной эпилепсией — до 4,8 на 1000. Совокупный пожизненный риск такой смерти оценивается в 5-20% в зависимости от тяжести заболевания и возраста дебюта.