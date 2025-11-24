Правительство одобрило законопроект, позволяющий таксистам работать на личных авто любого производства, включая импортных, без учета требований локализации. Об этом RTVI сообщил источник в комиссии по законопроектной деятельности.

О каком законопроекте идет речь

Согласно инициативе группы депутатов, которую уже внесли на рассмотрение в Госдуму, физлица и ИП смогут включать свои машины в региональные реестры такси, даже если транспорт не соответствует нормам локализации.

Главное условие — автомобиль должен находиться в собственности минимум полгода, а владелец использует его только сам, без привлечения третьих лиц. Такая возможность будет действовать до 1 января 2033 года.

Для этой категории водителей предусмотрена квота — не менее 25% от общего числа машин в региональном реестре. Лимиты на каждый год будет устанавливать Минтранс.

Для расчета квоты на 2026 год возьмут количество автомобилей в реестре по состоянию на 28 февраля 2026-го, а с 2027 года — по данным на 31 декабря предыдущего года.

Авторы инициативы ранее заявили, что без послаблений 51% самозанятых уйдет из отрасли и это приведет к ежегодной потере 25 млрд рублей налоговых поступлений и росту теневого сектора. По их мнению, система квот поможет смягчить переход и снизить нагрузку на водителей.

Позиция кабмина

Правительство также одобрило инициативу работать таксистам-физлицам и ИП работать не по месту жительства, но подчеркнуло необходимость доработки механизма выдачи разрешений индивидуальным предпринимателям по месту их работы, а не проживания. Это связано с тем, что порядок постановки на налоговый учёт в другом регионе пока не определен.

Кроме того, кабмин предложил ввести систему контроля за водителями, которые получили разрешение в одном регионе, но живут в другом, а также уточнить критерии для определения квот и разграничить понятия «региональная квота» и «нераспределенный объем квот».

В правительстве уточнили, что поддерживают законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний ко второму чтению.

Закон о локализации такси приняли 13 мая, он заработает с 1 марта 2026 года. По нему для внесения автомобиля в реестр необходимо соблюсти требования по баллам локализации или использовать машину, произведенную по специнвестконтракту в период с марта 2022-го по март 2025 года.

Как отмечает РБК со ссылкой на источник, сейчас в стране около 540 тыс. водителей, из них большинство из которых работает на личных авто. По данным опроса ИНСОМАР, каждый второй владелец нелокализованной машины не собирается покупать новый автомобиль.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин ранее заявил, что сейчас лишь 11% личных машин частично занятых и 16% личных машин полноценно занятых водителей подходят под требования по уровню локализации. Он отметил, что механизм квотирования, который «будет работать до 2033 года, даст возможность людям сохранить доступ к легальным перевозкам, а отрасли такси — планомерно обновлять автопарк».