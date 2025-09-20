Отдыхающих в Турции россиян эвакуировали из отелей в связи с продолжающимися лесными пожарами, и сейчас они размещены в безопасных местах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральное консульство РФ в этой стране. Телеграм-канал Shot пишет, что в некоторые отели туристам уже разрешили вернуться, но они жалуются на дым и запах гари.

В российском Генконсульстве уточнили, что эвакуированы были туристы, отдыхающие в отелях на территории провинции Анталья. В настоящее время ландшафтные пожары в большинстве мест в окрестностях самой Антальи ликвидированы, но в Аланье и Сиде потушить очаги возгорания пока еще не удалось.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала о мощном лесном пожаре на курорте Белек, где 19 сентября пламя приблизилось вплотную к отельной зоне, и огонь перешел на территорию пятизвездочного отеля Titanic Deluxe Golf Belek 5*. По предварительным сведениям, здание отеля не пострадало, но из-за сильного задымления постояльцев пришлось временно разместить на поле для гольфа.

SHOT со ссылкой на самих туристов пишет, что ситуация в Titanic Deluxe Golf Belek была опасной, сигнал пожарной тревоги не звучал, а персонал не смог организованно провести эвакуацию постояльцев.

«Сначала сотрудники просто попросили их покинуть номера и поиграть на гольф-поле, которое ещё не было охвачено огнём. Кто-то из россиян выехал в город», — говорится в сообщении канала.

По словам отдыхающих, пожар на территории отеля был потушен около полуночи, и через некоторое время гостям разрешили вернуться в свои номера. Они говорят, что на улице невозможно находиться из-за дыма, а на балконах лежит слой пепла. На запах гари и пепел жалуются также постояльцы других отелей того же района — Selectum Luxury Resort, IC Hotels, Megasaray. В АТОР заверили, что пострадавших среди россиян нет.

Власти Турции сообщили, что в тушении пожаров участвуют тысячи сотрудников спасательной службы и добровольцы, задействованы несколько самолетов. Из соображений безопасности было эвакуировано около 150 жилых домов.

Турецкие СМИ при этом утверждают со ссылкой на местных отельеров, что россияне не планируют прерывать отдых из-за лесных пожаров, следуя принципу «сколько оплачено, столько и отдохнем» — «не уедем, пока отель цел и функционирует».

Ранее представитель турецкого Минтуризма Садик Карга заявлял в эфире радио «Стамбул», что лесные пожары в курортной зоне — это, «увы, ежегодная история». Он отмечал, что туристы из России реагируют на эти ЧП намного более спокойно отдыхающих из других стран, отличаясь «невозмутимостью и желанием получить максимум за вложенные в отдых деньги».

В той же радиопередаче высказался российский турист по имени Александр. Он рассказал, что «в прошлые годы горело у Сиде, Антальи, Кемера — никто не уезжал». Мужчина выразил надежду, что до эвакуации из отеля дело не дойдет, а «от дыма есть кондиционеры, если он придет».

«Отпуск — раз в год, деньги копились и семья ждала отдыха целый год», — добавил россиянин.

Масштабные лесные пожары действительно вспыхивают на Средиземноморском побережье Турции ежегодно. Так, в 2023 году аномальная жара и последствия землетрясений спровоцировали серию мощных пожаров, из-за которых туристов тоже пришлось эвакуировать. Москва тогда отправляла в помощь турецким спасателям самолет-амфибию Бе-200 российского МЧС.