Король Великобритании Карл III посвятил бывшего капитана британской сборной по футболу Дэвида Бэкхема в рыцари. Церемония прошла 4 ноября в Виндзорском замке.

50-летний футболист был отмечен за заслуги перед спортом и благотворительностью.

«Это, без сомнения, самый гордый момент для меня», — слова Бэкхема приводит The Guardian.

Бывший спортсмен заявил, что получить признание за спортивную карьеру и меценатство для него «огромная честь». По его словам, он занимается благотворительностью примерно «с 17 лет» и делает это «по любви и желанию», а не потому что «его заставляют».

Также Бэкхем рассказал о своем патриотизме и любви к родине.

«Мне повезло, что я объездил весь мир, и все, о чем люди хотят говорить со мной, — это о нашей монархии. Я горжусь этим», — цитирует его BBC.

На мероприятии Бэкхема сопровождали его родители — Сандра и Дэвид, жена — Виктория, которая теперь получила титул леди Бэкхем. Специально для этого дня она сшила супругу серый костюм.

По мнению Бэкхема, этот комплект одежды «произвел большое впечатление» на Карла III, которого сам экс-футболист считает «самым элегантно одетым мужчиной» в мире.

О том, что Дэвид Бэкхем удостоен рыцарского звания, стало известно еще в июне. Список лауреатов высших государственных наград в честь официального дня рождения короля Карла III опубликовало правительство Великобритании.

По информации The Guardian, тогда Бэкхему потребовалось время, чтобы «новость дошла до сознания». При этом он заявил, что «безмерно гордится этим».

В статье также сказано, что Бэкхем мог получить рыцарское звание в 2014 году, однако его выдвижение оказалось под запретом из-за его проблем с налогами. Уладить финансовые трудности спортсмену удалось только в 2021 году.

Дэвид Бэкхем родился 2 мая 1975 года в Лондоне в многодетной семье. Заниматься футболом он начал в детстве по наводке своего отца.

В общей сложности Бэкхем сыграл 115 матчей за свою страну и был капитаном сборной с 2000 по 2006 год. Он также выигрывал национальные чемпионаты в клубах «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлэкси» и «Пари Сен-Жермен». 16 мая 2013 года Бэкхем объявил о завершении спортивной карьеры.

В 2003 королева Великобритании Елизавета II наградила его орденом Британской империи. Кроме того, экс-футболист в 2024 году стал послом Фонда короля.

В настоящее время он является совладельцем футбольных клубов «Интер Майами» и «Солфорд Сити». У Бэкхема также есть бизнес в сфере парфюмерии и одежды.