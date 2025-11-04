Журнал People выбрал самого сексуального мужчину из ныне живущих за 2025 год — им оказался 37-летний голливудский актер из Великобритании Джонатан Бейли, прославившийся благодаря роли в сериале Netflix «Бриджертоны». CNN отмечает, что он стал первым открытым геем*, удостоившимся этого титула.

Впервые People присудил звание самого сексуального ныне живущего мужчины в 1995 году. Тогда этого титула удостоился Брэд Питт. С тех пор практически всегда победу одерживали голливудские актеры — например, Идрис Эльба и Крис Эванс.

«Это честь всей жизни», — поделился Бейли с ведущим телепрограммы The Tonight Show Джимми Фэллоном. «Это огромная честь. Конечно, я невероятно польщён. И это полный абсурд. Это было секретом, поэтому я очень рад, что друзья и семья узнают. Они будут в ярости, что я им не рассказал. А потом просто завизжат от восторга», — заявил он самому People.

Редакторы журнала People утверждают, что выбор самого сексуального мужчины основывается не только на их внешности. Они также отрицают, что отдают предпочтение актерам.

По их словам, в 2025 году, например, в список кандидатов включили Майкла Б. Джордана из-за его политической активности. Исполнительный директор журнала по специальным интегрированным проектам Андреа Лавинталь недавно уверяла, что издание не платит номинантам, как и они ему.

Джонатан Бейли вырос в сельской местности Оксфордшира в семье с тремя старшими сестрами. По его словам, он понял, что хочет стать актером, в возрасте пяти лет, посмотрев с бабушкой спектакль «Оливер!». Впервые он вышел на сцену в постановке Королевской шекспировской компании (RSC) в Лондоне всего через два года после этого, когда ему исполнилось всего лишь семь лет.

За последние пять лет Бейли сыграл лорда Энтони в сериале «Бриджертоны» и был номинирован на премию «Эмми» за роль сотрудника Конгресса в сериале Showtime «Попутчики». В 2024 году он дебютировал на большом экране в роли принца Фийеро в мюзикле «Злая», а летом 2025 года на экраны вышел блокбастер с ним «Мир Юрского периода: Возрождение».

* «Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено