На возможных переговорах о завершении конфликта на Украине ЕС мог бы рассмотреть и вопрос о выводе российских военных из Приднестровья. Об этом, как сообщают Point и Moldpress, заявила президент Молдовы Майя Санду. По ее словам, для Кишинева эта тема остается одним из приоритетов в диалоге с европейскими партнерами.

«В случае возможных переговоров <…> ЕС может также принять во внимание приднестровскую проблему, в частности, мирный вывод российских военных из региона», — сообщила она.

Санду отметила, что Приднестровье — «часть Республики Молдова», а российские военные находятся в регионе, по ее мнению, незаконно.

«Разумеется, каждый раз и мы поднимаем эту тему, и они ее поднимают. Надеемся, вместе мы сможем решить эту проблему», — заявила глава республики в эфире Pro TV Chișinău.

ПМР откололась от Молдовы в 1990 году. До августа 1992 года между ними длился вооруженный конфликт, который закончился подписанием перемирия. При этом Молдова не признала отделения Приднестровья, вопрос о его статусе остается нерешенным по сей день.

Сейчас в Приднестровье дислоцировано около 1,5 тыс. российских военнослужащих. Их присутствие основано на соглашении между Россией и Молдовой от 21 июля 1992 года, подписанном по итогам вооруженного конфликта. Официально контингент участвует в миротворческой операции и поддерживает режим прекращения огня между Кишиневом и Тирасполем.

Между тем переговоры по Украине остаются замороженными, а Россия и власти Приднестровья не раз отказывались обсуждать вывод российского контингента.

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в апреле 2026 года заявлял, что Кишинев демонстрирует намерение «идти на дальнейшее обострение ситуации» в Приднестровье, пытаясь «выдавить» из региона оперативную группу российских войск. Он напомнил, что Молдова объявила руководство непризнанной республики персонами нон грата.

Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, в свою очередь, подчеркивал, что российские миротворцы останутся в регионе «в любом случае» — даже если Молдова выйдет из соглашения о миротворческой миссии. В Кремле призвали Кишинев «осторожнее высказываться» по этой теме.

В 2025 году первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил RTVI, что проевропейские силы стремятся «ускорить аннексию» Приднестровья Молдовой.

«Они торопятся реализовать эти результаты и ускорить осуществление тех планов, которые с самого начала существовали, а именно планов аннексии сначала Приднестровья Молдавией, а затем, я убежден, в недалекой исторической перспективе — Молдовы Румынией», — сказал он.

«Я думаю, надо быть очень наивным человеком, чтобы поверить в это», — добавил Затулин, комментируя обещания предоставить Приднестровью автономию в составе Молдовы.