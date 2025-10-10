Получивший прозвище «ижевский Раскольников» серийный убийца Юрий Артамонов, который зарубил топором пять человек, вышел на свободу после четверти века в колонии. О его освобождении сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным канала, после освобождения Артамонов не имеет определенного места жительства и «ведет маргинальный образ жизни». В общей сложности мужчина провел в местах лишения свободы 25 лет и 1 месяц — это были два срока за разные преступления.

«После выхода из колонии бывший зэк не смог устроиться на работу и теперь скитается по Ижевску, его видели спящим на улице», — говорится в публикации SHOT.

Юрий Артамонов родился в 1975 году в удмуртской деревне Пазелы в малоимущей многодетной семье. Отца у него не было, а мать регулярно проявляла физическую и психологическую жестокость. После восьми лет школы с хронической неуспеваемостью Артамонов получил профессию тракториста, а потом отслужил в армии на Дальнем Востоке, женился и вместе с супругой поселился у ее родителей в Ижевске.

На фоне сложной экономической ситуации в 1990-х годах у Артамонова возникли проблемы с устройством на работу, и семья, где как раз родилась дочь, стала испытывать серьезные финансовые трудности. Мужчина купил револьвер, хозяйственный топор, спецодежду и матерчатые перчатки, решив поправить материальное положение преступным путем.

В холодное время года Артамонов надевал спецодежду и приходил к пенсионерам под предлогом проверки отопительных систем, выдавая себя за сантехника из ЖЭКа. Пользуясь беззащитностью хозяев, он в удобный момент бил их топором по голове, после чего грабил квартиру. Взятые у жертв вещи и драгоценности преступник дарил жене и теще, а деньги тратил на себя и обеспечение семьи.

Первое убийство Артамонов совершил в октябре 1995 года по той же схеме. Жертвой стала 36-летняя жительница Ижевска Ирина Межуева, которую злоумышленник выбрал по объявлению в газете: женщина написала, что хочет купить автомобиль. Придя к ней под видом сантехника, убийца попросил у хозяйки стакан воды, после чего четыре раза ударил обухом и лезвием топора по голове. Из квартиры Артамонов вынес 12 млн рублей, видеомагнитофон с пятью кассетами и золотые серьги. Сначала за убийство задержали мужа жертвы, но после пяти месяцев ареста он был освобожден из-за нестыковок в версии обвинения.

В 1996 году Артамонов убил двух старушек и совершил несколько покушений на убийство, а потом попался на краже овец и получил три года условно. В феврале 1997 года очередная жертва преступника отчаянно ему сопротивлялась, поэтому он обронил топор и шапку и оставил следы крови и волос на месте преступления. В том же месяце мужчина убил еще двух пенсионерок. К тому моменту в Ижевске уже началась паника из-за серийного убийцы, которого СМИ прозвали «Сантехником». Милиция усилила патрулирование, массово задерживая подозреваемых на основании фоторобота, который был составлен на основе показаний выживших жертв Артамонова.

В марте 1997 года мужчину задержали на рынке, где он продавал взятый из квартиры убитой пенсионерки электрорубанок. На допросах он почти сразу дал признательные показания. Ему вменили 21 преступление — пять убийств, четыре покушения на убийство, серию краж и разбоев. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Артамонова вменяемым. В ходе суда его мать требовала, чтобы ее сына приговорили к смертной казни. В ноябре 1997 года именно такой приговор и вынесли — но осужденный подал жалобу. В результате президент РФ Борис Ельцин помиловал его своим указом. Высшую меру наказания Артамонову заменили на 25 лет колонии строгого режима.

В 2017 году «ижевский Раскольников» вышел из ИК в рамках условно-досрочного освобождения, но вскоре вновь начал совершать преступления — украл велосипед и деньги, а также проник в чужую квартиру. Его приговорили к 3,1 года лишения свободы.