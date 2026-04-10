В Нижегородской области задержали осужденного, который почти 30 лет назад сбежал из СИЗО и с тех пор скрывался от органов. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«Побег длиной в четверть века» был совершен в 1998 году в Черкесске, где пятеро осужденных спилили оконные решетки камеры СИЗО-1. Троих из них задержали в том же году, еще один погиб во время «бандитского конфликта», сообщили во ФСИН.

Пятый мужчина, который был осужден по делу о разбое и краже, скрывался в Нижегородской области, пользуясь поддельными документами. Сотрудникам уголовно-исполнительной системы удалось установить точное местоположение беглеца благодаря обширному комплексу мероприятий, рассказали в ведомстве.

После задержания мужчина признался, что выдает себя за другого человека. Его личность была подтверждена посредством дактилоскопии, его поместили в СИЗО Нижнего Новгорода.

По данным Shot, речь идет о 65-летнем Ибрагиме Текуеве. Несмотря на имевшиеся ориентировки и особую примету — отсутствие среднего пальца на правой руке — мужчину никто не узнавал, пишет телеграм-канал.