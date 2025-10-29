Федеральный бюджет остался без потенциального дохода из-за недостаточно эффективного использования имущества, изъятого у коррупционеров. Об этом говорится на сайте Счетной палаты.

Аудитор Андрей Батуркин уточнил, что речь идет об имущественных объектах, законность приобретения которых не была доказана, а также об имуществе, полученном коррупционным путем, которые поступают в казну с 2011 года и обращаются в доход государства.

По его словам, к началу июля 2025 года насчитывалось около 9 тысяч объектов недвижимого имущества подобной категории, общая стоимость которых оценивается более, чем в 113 млрд рублей.

При этом, отметил Батуркин, с 2021 года только 240 объектов коррупционного имущества было приватизировано и лишь 224 объекта было передано в аренду с 2023 года. Благодаря этим действиям федеральный бюджет получил всего около 4 млрд рублей.

В Счетной палате пояснили, что в результате проверки удалось установить, что помехой для эффективного учета и использования коррупционного имущества стали системные проблемы и законодательные ограничения, связанные, среди прочего, с «несовершенством нормативного регулирования этой сферы».

Одной из таких проблем, считают в палате, стало отсутствие должной регламентации самого процесса передачи имущества, полученного коррупционным путем от сотрудников Федеральной службы судебных приставов представителям Росимущества. Среди негативных последствий этого фактора госаудиторы назвали прием несуществующих объектов, а также увеличение срока вовлечения имущества в оборот.

Еще одной проблемой в этой сфере стало отсутствие единой практики приема и учета в государственной казне, а также регистрации права федеральной собственности на имущество, полученное коррупционным путем, отметили в Счетной палате. По мнению госаудиторов, подобное положение дел создает риск утраты такого имущества.

В ходе проведенной проверки также выявили проблему, связанную с продолжительностью сроков государственной регистрации права собственности на имущество, которая составляет от 1,5 до 2 лет.

В Счетной палате пояснили, что причиной таких сроков стало длительное снятие запретов и арестов, которые накладывают на имущество судебные органы. По словам аудиторов, это приводит к увеличению срока вовлечения имущества в оборот «в среднем на 1-1,5 года».

«По состоянию на 1 августа 2025 года не зарегистрировано право федеральной собственности на 404 объекта стоимостью 1,1 млрд рублей», — говорится в тексте официального сообщения.

Помимо этого, препятствием для повышения эффективности использования коррупционного имущества стал законодательный запрет на продажу конфискованных земельных участков на торгах. В Счетной палате также указали на то, что сейчас основным видом разрешенного использования таких объектов является строительство.

«В результате только на территории Московской области с 2020 года не реализовано более 2 тыс. земельных участков площадью 581,3 га и совокупной кадастровой стоимостью более 2,7 млрд рублей», — пояснили госаудиторы.

Они также обратили внимание на ограничения, действующие в сфере продажи конфискованных жилых помещений, которые помешали реализовать 296 имущественных объектов, чья совокупная кадастровая стоимость оценивается в 2,3 млрд рублей, «обращенных в доход государства, но не востребованных для нужд страны».

«При этом некоторые объекты не используются с 2019 года и теряют инвестиционную привлекательность», — отметилили в Счетной палате.

В качестве рекомендации по устранению существующих препятствий госаудиторы предложили внести изменения в Закон о приватизации и ликвидировать действующие ограничения в сфере продажи изъятых жилых помещений и земельных участков.