В конце сентября 2025 года в TikTok появилось видео, в котором молодой человек, назвавший себя прапраплемянником полковника Сандерса, заявил, что «слил» секретный рецепт KFC из 11 трав и специй. Он утверждает, что делает это в знак протеста против маркетингового «сексуального образа» бренда.

По словам автора ролика, «рецепт» включает точные пропорции ингредиентов вроде шалфея, гвоздики, мускатного ореха и кориандра, а также муку и глутамат натрия. Он призывает сохранить рецепт «пока не удалили».

Что говорит KFC и почему версия вызывает сомнения

KFC изначально построил маркетинг вокруг тайны «11 трав и специй» — рецепт никогда официально не раскрывался. В 2024 году в Courier‑Journal вышла статья с заголовком «KFC Original Recipe leaked? Not so fast», где эксперты подвергали сомнению подобные заявления. Оригинальный рецепт хранится в сейфе штаб-квартиры KFC, и компания неоднократно опровергала «утечки».

Истории: кто еще заявлял, что знает «секретный рецепт»

В 2016 году Джо Ледингтон — племянник Харланда Сандерса — заявил, что нашёл рукописный список 11 трав и специй в семейном альбоме и передал его журналисту Chicago Tribune. Он признался, что «не знает наверняка», действительно ли это был оригинальный рецепт. Журналисты утверждали, что с добавлением MSG удалось получить вкус, похожий на KFC, но компания это опровергла.

Также упоминались «утечки» через упаковки Lay’s и другие фанатские версии рецепта, но ни одна из них не признана подлинной.

Почему версия из TikTok — скорее народная, чем официальная

Заявления исходят от частного лица, а не от KFC. Многие ингредиенты и пропорции не совпадают с ранее известными версиями. Даже случай Джо Ледингтона в 2016 году остаётся спорным. Если бы действительно был раскрыт подлинный рецепт, это вызвало бы мощные юридические и пиар-последствия для бренда.

История с TikTok — яркий пример того, как легенды о «секрете KFC» живут десятилетиями. Скорее всего, опубликованные ингредиенты — это лишь одна из множества народных версий, а настоящий рецепт остается коммерческой тайной компании.