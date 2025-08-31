Минобразования Свердловской области выясняет обстоятельства инцидента в поезде Анапа — Екатеринбург, где вожатая издевается над девочкой. Также свою проверку проводят следователи по поручению главы СКР Александра Бастрыкина.

Инцидент произошел 31 августа. На поезде, идущем из Анапы в Екатеринбург, домой возвращалась группа детей в компании с сопровождающей. Телеграм-канал «112» пишет, что несовершеннолетние ехали из детского лагеря.

У последней возник конфликт с одной из девочек: судя по видео, которое появилось в соцсетях, вожатая начала силой выгонять ребенка на ее место.

«Пошла, села на место, прижала свою задницу. Поняла меня? Ты поняла, нет? Подушка ей нужна! Тебе сейчас врач нужен будет», — заявила она ребенку.

Кроме того, вожатая вылила девочке на голову воду из бутылки.

Родители детей уже подали коллективное заявление в полицию, а также жалобу в Минобразования.

Как рассказала РЕН ТВ пострадавшая школьница Дарья, конфликт начался с того, что сопровождающая Анна попыталась разбудить ее, вырвав подушку из-под головы и обливая водой.

«Я вытирала телефон и отвернулась к стенке. Она подходит еще раз, заливает меня водой, в ответ я тоже воду плеснула», — рассказала девочка.

Когда подросток решила взять сухую подушку, вожатая, по словам Дарьи, забрала у нее все постельное белье и швырнула ей в лицо мокрое полотенце со словами: «Можешь оставить себе».

«Мы сразу же ей не понравились, она постоянно к нам придиралась, но мы не обращали на это внимание. Она говорила, что [обыщет] нас и отберет все устройства», — добавила пострадавшая.

Сама Анна отвечать на вопросы отказалась.

Как пишет E1.ru, одна из девочек рассказала матери, что вожатая на нее «матом орет и говорит, что врежет мне».

Мать другой школьницы рассказала, что дети везли домой грамоты и дипломы после мероприятия, где выступали с творческими номерами. Она отметила, что «у многих папы на СВО, по крайней мере, у моей дочки и у девочки с видео»: «Как такое отношение можно вообще допускать?».

В минобразования Свердловской области заявили, что выясняют обстоятельства инцидента, подтвердив, что на видео действительно сопровождающая, которую наняли на время поездки.

«Каждую организованную группу сопровождают сотрудники полиции, ими составлен акт по произошедшей ситуации. По возвращению поезда в Екатеринбург будет проводиться дополнительная проверка действий сопровождающего лица и приняты соответствующие решения», — сообщили в ведомстве.