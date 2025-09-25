На северо-западе Шри-Ланки вечером 24 сентября в результате крушения вагонетки на территории лесного монастыря погибли семь монахов. Об этом сообщает издание Mathrubhumi со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в монастыре На Уяна Аранья Сенасаная, известном центре медитации в Никаверати, примерно в 125 км от Коломбо, столицы Шри-Ланки. В монастырь приезжают паломники со всего мира.

По данным правоохранительных органов, среди погибших — трое иностранных монахов — из России, Индии и Румынии. Из шести пострадавших четверо находятся в критическом состоянии.

Катастрофа произошла, когда перевозившая 13 человек канатная вагонетка перевернулась. Двое монахов отделались легкими травмами. Причины случившегося устанавливаются.

По данным полиции, небольшая кабинка была переполнена, в ней ехали 13 человек.