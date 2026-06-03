В городе Енакиево в Донецкой Народной Республике в результате удара беспилотника по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь» погибли семь человек, еще 11 получили ранения. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

По предварительным данным, все погибшие — гражданские лица. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

«В Енакиево совершена атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь», по предварительной информации, погибли семь гражданских лиц. Ещё 11 человек получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

Территория ДНР подвергается массированным атакам, так во вторник Денис Пушилин сообщил об одном погибшем и шестерых пострадавших в результате ударов ВСУ. Были повреждены грузовые и гражданские автомобили в Светлодарске, Углегорске, Горловке, Дебальцево, а также на кольцевой автодороге в Донецке.