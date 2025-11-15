Крупная автомобильная авария под Кунгуром в Пермском крае унесла жизни семи человек, в числе погибших — 17-летняя девушка. Как сообщила министр здравоохранения Анастасия Крутень, еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших находится семилетний мальчик.

Чрезвычайное происшествие случилось 14 ноября в Кунгурском муниципальном округе, около деревни Черепахи. По предварительной информации, водитель микроавтобуса «Соболь», ехавший по маршруту Пермь — Кунгур, выскочил на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с большегрузным автомобилем.

Спасательные работы на месте трагедии продолжались до утра 15 ноября. Сотрудникам МЧС потребовалось использование специального гидравлического оборудования для деблокировки 16 пассажиров из поврежденного транспортного средства. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы в медицинские учреждения Перми. По состоянию на утро 15 ноября, пять пациентов остаются в состоянии средней степени тяжести, семеро — в тяжелом.

Кунгурский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По данным издания «Коммерсантъ», маршрут № 675 «Пермь-Кунгур» обслуживался предпринимателем Олегом Ильиным. Издание Properm уточняет, что принадлежавший Ильину «Соболь» ранее работал в Тюменской области, затем был передан в кунгурский автопарк. У ИП заключено восемь государственных контрактов с ГКУ ОПП (Государственное казенное учреждение «Организатор пассажирских перевозок…»).

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о мерах поддержки для семей погибших и пострадавших. Из резервного фонда региона семьям погибших выплатят по миллиону рублей. Также материальную помощь получат пострадавшие в ДТП.

«С семьями работают психологи», — отметил глава региона в своих социальных сетях.

Министерство территориальной безопасности Пермского края организовало горячую линию о подробностях аварии. Узнать о состоянии пострадавших можно круглосуточно по номеру +7 (34271) 3-32-21.