Семь стран — Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан — выступают за полное восстановление участия российских футбольных сборных и клубов в международных соревнованиях под эгидой УЕФА. Об этом сообщил директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин в своем телеграм-канале.

Примечательно, что ранее выступавшие против смягчения санкций Швеция, Финляндия и Норвегия теперь выразили готовность поддержать послабления лишь для женских и молодежных команд России.

Еще семь стран — Испания, Португалия, Италия, Чехия, Швейцария, Словакия и Словения — заняли нейтральную позицию, заявив о готовности обсуждать этот вопрос при условии согласия самого УЕФА.

Российские футбольные команды были отстранены от участия в международных турнирах в 2022 году после начала военной операции на Украине. В результате принятых санкций российские футбольные клубы лишились права участия в престижных европейских турнирах — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций УЕФА.

Кроме того, мужская национальная сборная России была исключена из отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Катаре. Кроме того, российские команды пропустили чемпионат Европы 2024 года и были отстранены от жеребьевки предстоящего чемпионата мира 2026 года, который пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде.

Предыдущая попытка УЕФА в 2023 году вернуть на турниры российские юниорские сборные столкнулась с резкой критикой и угрозами бойкота со стороны некоторых стран.

Глава УЕФА Александер Чеферин в начале сентября в интервью Politico признал, что решение по России принималось под значительным политическим давлением. При этом он отмечал, что сам выступает против отстранения спортсменов от международных соревнований.