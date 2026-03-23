Специалист по московской и зарубежной недвижимости, глава агентства «Агентесса» Евгений Харитонов подтвердил RTVI опубликованную «Газетой.Ru» информацию о том, что за последний год доля квартир дешевле 10 млн рублей в московских новостройках сократилась с 22% до 3%, а жилье в массовом сегменте подорожало более чем на 20%.

«Подтверждаю — все растет. Иногда бывает, что по акции можно выцепить минус 10%, но при этом рост цен все равно останется — за год сильно подросли. В Москве внутри МКАД по цене 10 млн вообще не знаю, где можно найти. Если только апартаменты или без отделки студия, кривая, маленькая, до 20 квадратных метров. А так даже 14 млн уже проблема», — сказал он.

Среди причин дефицита доступного жилья Харитонов выделил два фактора.

Первый — семейная ипотека, которая резко подстегнула спрос: «Семейная ипотека выгребла и дала резкий скачок. Покупки идут, застройщики видят это, поднимают цены».

Второй — уход девелоперов из комфорт-класса в более маржинальные сегменты.

Собеседник RTVI отметил, что внутри МКАД, например, сейчас строится очень мало жилья комфорт-класса, а застройщику как коммерческой организации выгоднее работать в сегменте бизнес-класса: «Они же строят не для того, чтобы расселить всех, а для того, чтобы заработать денег».

«Фактически за ту же работу, цену квадрата, может, чуть-чуть дороже получается, чем “Комфорт плюс”, но и выгода соответствующая — на 100—200 тысяч на квадрате, а то и больше. Вот есть у человека земельный участок, и он сколько-то стоит. Ты можешь там построить “Комфорт плюс” и получить за него 500 тыс. за квадрат. А если ты построишь на той же земле, только с чуть-чуть другими параметрами, не сильно отличающимися, то у тебя получится уже бизнес-класс по 700—750 тысяч за квадрат», — сказал Харитонов.

Говоря о перспективах, эксперт указал на то, что с конца лета на рынке наметилось оживление: люди начали выходить из депозитов в недвижимость, осознав, что инфляция по факту превышает доходность вкладов.