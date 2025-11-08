Семья голливудского актера Дональда Сазерленда, умершего в 2024 году от рака предстательной железы, заблокировала выход его «совершенно непредсказуемых» мемуаров, и издательство через суд требует вернуть аванс в $400 тысяч. Об этом пишет газета The New York Post.

Издательский дом Penguin Random House подал в федеральный суд Манхэттена иск о нарушении условий контракта к McNichol Pictures Inc. Эта продюсерская компания, которую сам Сазерленд основал в 2012 году во Флориде, должна была согласовать готовую рукопись мемуаров актера «Выдумка, но все равно правда».

Дональд Сазерленд — отец другого известного голливудского актера Кифера Сазерленда. Его состояние, оставшееся после смерти, оценивается в $60 млн, но неизвестно, кто им управляет. Свою карьеру в кино Сазерленд начинал с хорроров, но настоящий старт получил с роли в сериале «Чёртова служба в госпитале МЭШ». Впоследствии он сыграл в таких фильмах как «Космические ковбои», «Гордость и предубеждение», «Искусство войны», «Оружейный барон» и кинофраншиза «Голодные игры». На его счету множество наград — «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе, семь «Золотых глобусов», две «Эмми», BAFTA и другие.

Еще до финальной стадии болезни Сазерленд передал черновик мемуаров издательству Crown Publishing Group («дочке» Penguin Random House). В конце марта 2024 года был опубликован пресс-релиз о начале приема предварительных заказов на книгу, которая, как утверждалось, вот-вот пойдет в печать.

В релизе говорилось, что мемуары содержат «долгожданную, захватывающе откровенную и совершенно непредсказуемую личную историю легенды кино, рассказывающую о его напряженном пути сквозь успехи и потери». Издательство называло Сазерленда «одним из самых выдающихся актеров Голливуда, оставившим неизгладимый след в киноиндустрии».

«Знаменитый актер с присущей ему неприкрытой честностью и острым чувством юмора ведет хронику своей жизни в этой определяющей поколение книге, каталогизируя с впечатляющими подробностями свои слишком многочисленные столкновения со смертью, полные любви отношения с родителями и закулисные истории фильмов, в которых снимался», — анонсировало издательство.

Чтобы подогреть читательский интерес, Crown Publishing Group раскрыла одну из подробностей биографии Сазерленда, которую он описал в своих мемуарах. Речь шла об эпизоде, когда будущий актер в 16-летнем возрасте первый раз занимался сексом, причем его партнерша была «вдвое старше его», но «они прекрасно проводили время».

После смерти Сазерленда издательство получило от его компании McNichol Pictures уведомление о неких проблемах с мемуарами и направило ей «переработанный черновик», чтобы согласовать возможные исправления. Однако ни созданная актером компания, ни его семья так и не вернули «полную, приемлемую рукопись».

При этом McNichol Pictures, через которую был переведен аванс за книгу в размере $400 тысяч, отказывается возвращать деньги, хотя получила соответствующий запрос еще в июле. Crown Publishing Group официально объявила, что выход мемуаров не отменяется, а переносится на 2026 год.

The New York Post предполагает, что книга может содержать много пикантных подробностей, связанных с карьерой актера. В пример издание приводит сцену из мистического триллера «А теперь не смотри» (Don’t Look Now, 1973), где герои Сазерлендаи британской актрисы Джули Кристи занимаются сексом. Из-за откровенности этого эпизода картина получила рейтинг Х в Великобритании.

Уже тогда ходили слухи, что сцена выглядела подозрительно реалистичной. Впоследствии бывший редактор журнала Variety Питер Барт, возглавлявший киностудию Paramount, утверждал в своей книге «Infamous Players: A Tale of Movies, the Mob, (and sex)», что присутствовал на съемках и готов подтвердить «натуральность» происходившего между Сазерлендом и Кристи. По его словам, тогдашний бойфренд актрисы — продюсер и актер Уоррен Битти — настолько разъярился, увидев эту сцену, что полетел в Лос-Анджелес и потребовал вырезать ее из фильма.

Сазерленду неоднократно задавали вопрос об этой истории во время интервью, но он всякий раз отрицал, что по-настоящему занимался сексом со своей напарницей по фильму перед камерами. Продюсеры картины тоже заявляли, что это слухи, не соответствующие действительности.