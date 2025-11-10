Родные убитого байкера Кирилла Ковалева, признанные потерпевшими, обжаловали приговор по делу об его убийстве.Об этом RTVI сообщил их адвокат Денис Ковалев. Согласно приговору, из шестерых выходцев из Азербайджана, лишь трое будут отбывать наказание в колонии, остальные — оправданы или их обвинение было переквалифицировано судом на более мягкое.

По словам адвоката потерпевших, его доверители считают приговор неоправданно мягким и уверены, что все фигуранты дела должны понести наказание за убийство.

«Кроме того, мы недовольны суммой [присужденной] компенсации. А также снятием ареста с имущества — там под 70 млн рубле вместе с валютой», — сказал Денис Ковалев RTVI.

Мосгорсуд вынес приговор по делу об убийстве байкера Кирилла Ковалева 6 ноября. Обвиняемыми проходили шесть фигурантов. Шахин Аббасов и его брат Шохрат обвинялись непосредственно в убийстве 24-летнего москвича, еще четыре человека, включая отца, дядю и двоюродного брата Аббасовых — в пособничестве в убийстве. Последнего также обвиняли в даче взяток сотрудникам ГИБДД.

В итоге суд приговорил Шахина и Шохрата Аббасовых к 17 и 12 годам лишения свободы, их двоюродный брат Исахан получил 8 лет. Все остальные фигуранты были освобождены в зале суда — дядю Аббасовых суд оправдал, двум другим фигурантам обвинение было переквалифицировано на более мягкую статью.

Также в деле был заявлен иск потерпевших на 100 млн рублей. Суд удовлетворил его частично, присудив семье Ковалева чуть больше 8 млн рублей. Отец убитого байкера сравнил сумму компенсации с «зарплатой курьера». После вынесения приговора родственники заявили, что не считают его справедливым.