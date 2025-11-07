Мосгорсуд 6 ноября вынес приговор фигурантам резонансного дела об убийстве в Люблино байкера Кирилла Ковалева. Решение суда оказалось неожиданным: половина из шести обвиняемых была освобождена в зале суда и вышла на свободу. Родственники убитого байкера не скрывали своего разочарования и сочли решение судьи Виталия Белицкого необоснованно мягким, намереваясь его обжаловать.

Уже за час до оглашения приговора у здания горсуда начали собираться байкеры — как знакомые Кирилла Ковалева, так и те, кто узнал о нем лишь после его убийства. Рев мотоциклов не замолкает в течение нескольких минут, поверх него из динамиков несется тяжелый рок. Под эту какофонию к торцу здания подъезжает газель со спецназовцами — сегодня в Мосгорсуде усиление.

«Я лично с Кириллом не был знаком. Однако он был мотоциклистом, который преследует здравые идеи, у него были правильные мысли, — рассказывает журналистам перед началом заседания мотоциклист по прозвищу Пионер. — Мы следим за процессом, потому что нам не все равно. Кирилл был нашем братом. Один за всех — и все за одного».

Перед входом в здание Пионер говорит: «Мы ждем максимально справедливого приговора, потому что зло должно быть наказано».

Все желающие присутствовать на оглашении приговора в один зал не уместились, поэтому экстренно понадобилось еще два зала, чтобы разместить отдельно журналистов и слушателей.

Когда судья Виталий Белицкий принялся зачитывать резолютивную часть своего решения, публика не скрывала своего удивления от услышанного.

Согласно приговору, Шахит Аббасов был признан виновным в убийстве Ковалева и получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Судья назначил ему ровно столько, сколько на предыдущем заседании запрашивала гособвинитель. Его брат Шохрат Аббасов был признан виновным в соучастии в убийстве и получил 12 лет — на два года меньше, чем запрашивала прокурор. Их двоюродный брат Исахан Аббасов, который вывез своих родственников из Москвы после преступления и давал взятки сотрудникам ГАИ, чтобы те не задержали их, получил 8 лет колонии. Прокуратура требовала для него на восемь лет больше.

Низами Аббасов, отец убийцы, который обвинялся в пособничестве сыновьям, был полностью оправдан с правом на реабилитацию. Еще двое подсудимых — друг семьи Наход Гусейнов и дядя Аббасовых Бахтияр — вышли на свободу с учетом того времени, что провели в СИЗО. Суд согласился с защитой и переквалифицировал обоим обвинение с пособничества в убийстве на более мягкое “укрывательство преступления” (ст. 316 УК РФ).

Во время оглашения приговора на глазах у Шахата Аббасова, зарезавшего Ковалева, стояли слезы.

Кроме того, суд частично удовлетворил иск потерпевших. Из заявленных 100 млн рублей подсудимые выплатят родственникам Кирилла Ковалева выплатят 8 млн.

После вынесения приговора адвокаты подсудимых отказались разговаривать с журналистами и, перебежав улицу, запрыгнули в автомобили и уехали. В свою очередь байкеры, пришедшие поддержать семью убитого, были словоохотливы. Руководитель объединения «МотоРоссия» Андрей Иванов сказал журналистам, что решение суда байкеров удовлетворило.

«Убийца и его подельники получили серьезные сроки. Это много и это заслуженно. Человек который убил, получил 17 лет. У него точно будет время подумать», — сказал Иванов.

Теперь же, по его словам, байкеры намерены «внимательно проследить», чтобы свое наказание осужденные отбыли до конца, а назначенные сроки «внезапно раза в два не уменьшились».

Родственники Кирилла Ковалева, в отличие от байкеров, решение суда встретили скептически, и справедливым его назвать не смогли. «Мы не довольны», — сказал журналистам отец Ковалева. Адвокат семьи потерпевших Денис Ковалев (однофамилец) добавил, что, по их мнению, все фигуранты дела должны быть привлечены к ответственности «за совершение умышленного убийства». «Мы будем обжаловать решение», — сказал адвокат.

Отец Ковалева также прокомментировал решение суда в части компенсации ущерба. «Годовая зарплата курьера Яндекса — эта та компенсация морального вреда, которую суд назначил. Эта та сумма, которой именем Российской Федерации оценивается жизнь гражданина», — сказал отец Ковалева.

«Самое отвратительное, что сказали, что это не нанесет серьезного имущественного вреда семье убийцы», — вставил Иванов. «Да, 40 млн вернули изъятых», — уточнил байкер Гайдук, имея в виду деньги, изъятые при обыске у отца Аббасовых в апреле прошлого года.

Дедушка убитого Александр Ковалев заявил, что приговор нельзя считать адекватным:

«Мы потеряли все. У нас нет будущего. У нас закончилась наша семья. Мы ждали правнуков, а их не будет. Продолжения нашего рода не будет. А почему будет продолжение их рода? Тогда и у них не должно быть продолжения рода. А так они выйдут [из колонии] через какое-то время. Не должны они выйти оттуда никогда».

Еще одна родственница Кирилла Ковалева добавила: «Через 17 лет он выйдет и нарожает таких же уродов».

Освобожденных из зала суда подсудимых журналисты так и не дождались. Вероятно, из-за случившегося ажиотажа приставы не рискнули выпускать их через главный вход.