Московский городской суд 6 ноября вынес приговор азербайджанцам по резонансному делу об убийстве байкера Кирилла Ковалева, сообщает корреспондент RTVI из зала суда.

Нанесшего смертельный удар Шахина Аббасова признали виновным, ему присудили 17 лет колонии строгого режима. Шохрат Аббасов получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Обвиняемого в пособничестве в убийстве Низами Аббасов оправдали.

Бахтияру Аббасову переквалифицировали обвинение и дали 1 год 11 месяцев (с учетом времени проверенного в СИЗО его освободили в зале суда. Отпустили и Находа Гусейнова, также приговоренного к 1 году 11 месяцев по статье 316 УК РФ.

Исахан Аббасов признан виновным по статье 316 УК РФ и 291 УК РФ и получил 8 лет лишения свободы и штраф 3 млн рублей. Гражданский иск суд решил удовлетворить частично.

24-летний Кирилл Ковалев был убит 17 апреля 2024 года. После того, как он приехал к дому своей девушки Анастасии на Краснодарской улице, у него произошел спор с Шахином Аббасовым. Причиной стало автомобиль, который Аббасов припарковал прямо перед подъездом, что мешало жильцам и прохожим. Во время разговора Аббасов толкнул Ковалева. Между молодыми людьми завязалась драка, в ходе которой Аббасов выхватил нож и зарезал Ковалева. Кроме того, как считало следствие, Шахину Аббасову помогал его брат Шохрат.

После того, как Ковалев упал на землю, к месту происшествия съехались родственники и знакомый Аббасовых — Наход Гусейнов. Вскоре Шахин и Шохрат скрылись. Из города их вывез двоюродный брат Исахан Аббасов. По пути из Москвы их трижды останавливали сотрудники ГИБДД, но Исахан Аббасов, по версии следствия, откупался от них. Братья были задержаны лишь 19 апреля в Ростовской области, в 900 км от Москвы.

Следствие настаивало, что убийство Ковалева было результатом деятельности группы лиц. Шахину и Шохрату Аббасовым было предъявлено обвинение по статье об убийстве группой лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Их отцу Низами Аббасову, дяде Бахтияру Аббасову, другу семьи Гусейнову и Исахану Аббасову — в пособничестве в убийстве. Кроме того, последнему следствие вменило и три эпизода дачи взятки.

В прениях большинство подсудимых вину в убийстве или пособничестве не признали. Шахин Аббасов не стал отрицать, что нанес удар ножом. Прокуратура запросила подсудимым сроки от 9,5 до 17 лет лишения свободы.