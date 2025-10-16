В Мосгорсуде возобновилось судебное следствие по делу об убийстве 24-летнего байкера Кирилла Ковалева. Обвиняемыми в этом преступлении проходит целая семья азербайджанцев. Приговор ожидался еще в начале октября, но внезапно суд разрешил адвокатам повторно допросить ключевых свидетелей. На заседании 16 октября стороны снова в подробностях вспоминали тот трагический день, когда был убит Ковалев, и смотрели тяжелые видео, где подруга молодого человека умоляла его дышать и не закрывать глаза.

У здания суда собираются люди. Мужчины в куртках с надписью «МотоМосква». На одном из них бейсболка «Армия России». Есть здесь и несколько девушек.

— Запускать когда начнут? — интересуется байкер у товарища.

— В 10:30.

В итоге заседание началось лишь в полдень.

Как и прежде, в ходе этого длительного судебного процесса, который должен был закончиться еще в начале октября, прессу и слушателей отправили в отдельный зал, где была организована видеотрансляция. Перед началом заседания подсудимые азербайджанцы, находящиеся в клетке, улыбались и о чем-то переговаривались. Кто-то общался со своими защитниками.

Поводом к слушанию стало ходатайство стороны защиты, озвученное в прениях 1 октября. Адвокаты подсудимых внезапно попросили дополнительно допросить ключевых свидетелей по делу. Поэтому вместо последнего слова и приговора, суд принял решение откатить процесс к стадии судебного следствия. Таким образом, на повторный допрос в Мосгорсуд явились оперативник МВД Денис Хохлов, а также два свидетеля убийства Кирилла Ковалева — Юрий Васякин и Ярослав Беспоясов.

Мотоциклист Кирилл Ковалев был убит 17 апреля 2024 года, когда приехал к дому своей подруги Анастасии на Краснодарской улице. Там он заметил белую Toyota Camry, которая была припаркована перед подъездом и мешала прохожим. Рядом с машиной находились ее владелец Шахин Аббасов. Ковалев сделал замечание владельцу авто, из-за чего началась словесная перепалка, переросшая в драку. По воспоминаниям свидетелей, Ковалев спросил Аббасова, что бы было с ним, если бы он, вот так же, припарковал свой автомобиль в Азербайджане. Аббасов сказал, что сейчас он увидит и стал звонить по телефону. Через несколько минут к подъезду подъехала BMW, из которой выскочил брат Шахина — Шохрат.

В тот же миг Шахин толкнул Ковалева со словами: «Я тебя в****у!». В ходе потасовки Шахин Аббасов, как считает следствие, выхватил нож и ударил им Ковалева.

Когда молодой человек упал, второй брат, Шохрат Аббасов, нанес ему еще несколько ударов.

Вскоре после приезда «Скорой» братья скрылись с места происшествия. Они были задержаны лишь 19 апреля в Ростовской области, в 900 км от Москвы. Из материалов дела следует, что родственники пытались помочь им скрыться в Луганской народной республике. А когда братья выбирались из Москвы в автомобиле родственника Исахана Аббасова, их отпустил инспектор ГИБДД Дмитрий Бовтунов, которому Исахан дал взятку в размере 30 тысяч рублей. Бовтунов уже осужден на 3,5 года колонии.

Помимо братьев Шорхата и Шахина Аббасова, которым предъявлены обвинения в убийстве (ст.105 УК РФ), на скамье подсудимых их отец Низами Аббасов, родной дядя Бахтияр Аббасов и друг семьи Нахид Гусейнов. Их судят за соучастие в убийстве. То же обвинение предъявлено и Исахану Аббасову, а помимо этого — ему вменяют дачу взятки.

В конце сентября госвобивнение запросило для подсудимых сроки. Братьев Аббасовых оно попросило приговорить к 17 и 14 годам колонии строгого режима, Исахана Аббасова, который вывозил их из Москвы, к 16 годам. Для остальных фигурантов прокуратура запросила по 9,5 года каждому. Защита подсудимых апеллировала к тому, что тех якобы судят «по национальному признаку». Блогер Сергей Калясников утверждал, что дядя братьев Аббасовых Бахтияр Аббасов в ходе прений вскрикнул: «Мы не знали, что вся Россия против нас встанет. Это национализм!».

Оперативник Титов, допрошенный 16 октября в суде, по сути не сказал ничего нового. Он рассказал, как выезжал на место преступления, как потом отсматривал видео, отвозил в СК улики, а также — рассылал ориентировки на Аббасовых с целью не дать им покинуть территорию РФ. К Хохлову вопросов у адвокатов было немного. Больше всего их интересовали Васякин и Беспоясов.

Первым, впрочем, вопросы свидетелю задал прокурор. Он попросил Васякина рассказать, когда братья Аббасовы приступили к «активным действиям» и кто все-таки был инициатором конфликта.

— [Все началось], когда я находился уже на площадке перед подъездом. Кирилл подошел с Настей. И Шахин начал задавать вопрос: чей мотоцикл. Кирилл сказал, что вопрос не в этом, а в то, что машина стоит у подъезда, — рассказал Васякин.

— Активный конфликт когда начался?

— Когда была нецензурная брань, и Шахин ударил Кирилла. Он находился за его спиной. Предположу, что это левой рукой было сделано. Это было физическое воздействие в грудь. Кирилл сильно отклонился после этого. Это было в тот момент, когда к месту подъехала черная BMW, — сказал Васякин.

Также свидетель рассказал, что после того, как увидел, что Кирилл на земле и у него течет кровь, он сразу же начал звонить в «112». До этого Васякин пытался удерживать брата Шахина Аббасова, чтобы не получилось «двое на одного». Но Шохрат, тем не менее, вырвался, и все же смог нанести Ковалеву несколько ударов.

— Шохрат сопротивлялся? — спросил адвокат.

— Да. Он вырвался и бросился в сторону Кирила и Шахина. Дальше я ему подставил подножку, но он вскочил и нанес еще два удара Кириллу в область головы.

— Чем?

— Руками.

— Шохрат оказывал помощь потерпевшему?

— Я не заметил.

— Он предлагал вам разнять дерущихся?

— Нет.

— Вам он пытался наносить удары?

— Нет. Почему-то он бросился на Кирилла, — сказал свидетель.

Далее адвокаты заявили, что в момент, когда конфликт разгорался, по двору проезжал автомобиль Росгвардии. Защитники спросили у Васякина, почему тот не позвал их на помощь, раз считал, что назревает драка.

— Я ее не увидел. Я сожалею, что стоял спиной, — сказал свидетель.

Также адвокаты пытались пристыдить свидетеля в том, что тот якобы выказывал претензии к Шахину Аббасову за неправильную парковку автомобиля, но не имел их к Кириллу Ковалеву — якобы тот тоже припарковал свой мотоцикл с нарушением правил. Здесь уже пришлось вмешаться и прокурору, и судье: никаких нарушений ПДД в действиях Ковалева никто не установил, а судят не свидетеля, а Аббасова. В этот момент в зале, где находились слушатели, поднялся гул. Формула «жертва сама виновата», намек на которую чувствовался в череде вопросов стороны защиты, вызвал чрезвычайное возмущение.

Один из Аббасовых-старших в свою очередь спросил, предлагал ли свидетель Шахину выйти с Ковалевым один на один.

— Нет. Такого не было, — отрезал Васякин.

— Как это не было? — удивился подсудимый.

— Он вам ответил, — строго остановил его судья.

Отец братьев заявил через переводчика, что свидетель его якобы знал.

— Почему ты мне не сказал, что он неправильно паркуется? — поинтересовался тот у Васякина.

— Я вас не знаю. Мы не знакомы, — ответил свидетель, попросив впредь обращаться к нему на вы.

— Я с вами семь лет в одном доме живу.

— Я не обращал внимания.

Также свидетель вспомнил, что сказал Шохрату после того, как Ковалев уже истекал кровью, что, если он мужчина, то должен остаться и дождаться приезда полиции. «Но он уехал», — добавил Васякин.

Свидетель Ярослав Беспоясов во время своего повторного допроса твердо заявил, что первым Ковалева толкнул Шахин Аббасов.

— Это был толчок, Кирилл ответил тоже толчком. К этому моменту уже подъехал Шохрат.

Также свидетель вспомнил, что Шохрат на месте происшествия оставался до приезда «Скорой». Но «после взаимодействия» с Низами и Бахтияром Аббасовыми он уехал.

После допроса свидетелей адвокаты попросили суд еще раз посмотреть в их присутствии запись, сделанную у подъезда в день убийства Ковалева. Суд, несмотря на возражение прокуратуры, ходатайство удовлетворил.

Во время просмотра видео подсудимые прильнули к клетке, — замерев, смотрели в экран, и время от времени вскрикивал: «О, посмотри как Шохрат идет» или «Головы повернули!».

Они смотрели видео так, будто хотели убедить себя, что Ковалева никто не убивал, и они вообще не понятно зачем находятся в этой клетке. Но Ковалев убит, а на видео за полтора года тоже ничего не изменилось. Внимательнее всего его смотрел Шахин Аббасов, который, по версии обвинения, орудовал ножом. При просмотре этих жутких кадров у него в глазах вроде бы стояли слезы. Хотя, издалека могло просто показаться.

Кадры были действительно жуткие. Но еще более жуткими были голоса людей, которые пытались помочь Кириллу Ковалеву. Его девушка Анастасия, бросившись к телу умирающего парня, всхлипывала и умоляла: «Кирилл, пожалуйста!», «Кирилл, не шевелись», «Все будет в порядке, тихо-тихо», «Дыши», «Очень много крови», «Кирилл, глаза не закрывай, пожалуйста!». И, конечно, — «Я люблю тебя».

В этот момент Шахин Аббасов закрыл лицо руками и опустил голову.

После просмотра видео адвокаты продолжили задавать вопросы свидетелям.

— В момент, когда вы начинаете снимать на камеру Шохина, вы спрашивали у него разрешение на съемку? — последовал один из них, который ввел Васякина в ступор и вызвал очередной гул в зале, где находились слушатели.

— Что вы сейчас делаете? — задал очередной вопрос защитник, попросивший прокрутить фрагмент видео еще раз.

— Я не пускаю Шахрата, который достал пистолет из машины, — терпеливо говорит свидетель.

Судья позволил защите задать еще несколько вопросов в том же духе. И в конце концов терпение вышло и у него. Он попросил адвокатов не повторяться, ведь откат на стадию судебного следствия был вызван именно тем, чтобы у тех была возможность прояснить новые детали, а не задавать одни и те же вопросы по кругу.

У самого председательствующего, впрочем, тоже нашелся вопрос. Причем к Бахияру Аббасову.

— А как вы на месте происшествия вообще оказались? — спросил судья.

— Совершенно случайно, — отозвался подсудимый.

Еще один подсудимый вызвался поделиться своим мнением по какому-то вопросу самостоятельно.

— Прения еще далеко? — спросил подсудимый.

— Я не знаю. Надеюсь, что нет, — ответил судья.

— Хорошо, — сказал подсудимый, и передумал говорить то, что порывался.

В конце заседания в суд поступило ходатайство о представлении еще нескольких доказательств. В том числе скриншотов и доступов к телефонам Кирилла Ковалева и одного из фигурантов дела. Вместе с тем, судья Виталий Белицкий дал понять, что ожидает до конца октября завершить этот процесс. Закрывая заседание он сказал: «Готовьтесь к прениям, последнему слову и 30 октября суд удаляется [в совещательную комнату]».