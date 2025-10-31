Вечером 30 октября Мосгорсуд завершил повторные прения по громкому делу об убийстве в Люблино 24-летнего байкера Кирилла Ковалева. Прения получились эмоциональными: гособвинение требует приговорить пятерых членов семьи Аббасовых и их знакомого к срокам от 9,5 до 17 лет колонии, считая уроженцев Азербайджана полностью виновными. При этом подсудимые, хотя и принесли соболезнования семье Ковалева, отказались признавать свою вину. А защита уверена, что ее клиентов надо либо оправдать, либо переквалифицировать обвинение на более мягкое. Судья Виталий Белицкий, выслушав обе стороны, отправился в совещательную комнату, чтобы 6 ноября зачитать приговор. За окончанием процесса наблюдал RTVI.

Прения в горсуде были повторными: месяц назад по просьбе адвокатов суд заново начал слушания, так как защита захотела вновь допросить ключевых свидетелей и посмотреть видеозаписи, сделанные в момент убийства 17 апреля 2024 года.

Позиция обвинения

Первым в прениях выступила гособвинитель, которая сразу подчеркнула, что за этот месяц она своей позиции не изменила, поэтому повторяться не будет.

«Во избежание каких-то претензий, хочу для начала обозначить, что на протяжении всего судебного следствия гособвинение никогда не позволяло себе манипулировать общественным резонансом по данному уголовному делу, ссылаться на повышенное общественное мнение, а апеллировало только к фактам», — начала свое выступление прокурор.

Обвинитель подчеркнула, что никто из подсудимых вину в убийстве не признал. Позицию Шахина Аббасова о том, что он «якобы полностью признает вину», представитель прокуратуры посчитала несостоятельной . «Признания никакого нет», — подчеркнула гособвинитель, отметив, что подсудимый как минимум отрицает умысел на совершение убийства.

Как затем пояснила прокурор, из показаний подсудимых «частично следует общая версия» защиты, согласно которой Шахин Аббасов не собирался убивать и удар ножом был случайным. Его брат Шохрат Аббасов о намерении убить Ковалева не знал, а остальные четверо подсудимых уже после убийства «помогали решать вопрос, но о преступлении осведомлены не были». Но по мнению гособвинителя, эта конструкция опровергается собранными по делу доказательствами.

В частности, неопровержимым прокуратура считает, что конфликт с Кириллом Ковалевым спровоцировал Шахин Аббасов. А уже после совершения им «активных действий», в преступлении приняли участие и остальные фигуранты.

«Схема преступления становится очевидной, — сказала гособвинитель. — Одни участники группы совершают активные действия, пережидают, скрываются из города. Другие следят за обстановкой на месте преступления, сообщают друг другу о развитии событий, чтобы лучше продумать дальнейший план и передать всем участникам группы, и далее идут в правоохранительные органы, выдавая себя за обескураженных родственников, которые искренне пытались помочь».

Отдельно прокурор остановилась на роли Шахина Аббасова. «Он не отрицает факт нанесения удара ножом, но объясняет это самообороной, а ножом решил лишь припугнуть оппонента, — сказала гособвинитель. — Версия удобная, очевидная и в данном случае, наверное, единственно возможная, чтобы избежать наказания».

Однако, отметила прокурор, в деле имеется экспертиза, согласно которой клинок, с выпуклым изображением волка на рукояти, длинной 90 мм вошел в тело Кирилла Ковалева на полную глубину.

«И что же у нас получается? Если верить Аббасову, то желая припугнуть Ковалева, он случайно вонзил нож по самую рукоять в его живот. Да еще с такой силой, что пробил бедренную артерию и вену ?», — отметила гособвинитель. После чего добавила:

«Удар ножом был не случайный, а вполне себе целенаправленный, уже после того, как потасовка в целом была окончена. Аббасов Шахин с ножом напал на безоружного. И никаких причин для мнимой самообороны не было. Это факт очевидный».

В это время его брат Шохран Аббасов уверяет, что “искренне хотел помочь раненому. Но зачем тогда ему хвататься за пистолет?”, — недоумевала гособвинитель. Тут же она напомнила, что согласно видеозаписям и показаниям свидетелей, Шохрата Аббасова оттаскивали от Ковалева два человека, а когда он все же вырвался — тут же бросился за оружием.

Все остальные фигуранты, по словам гособвинителя, долго находились на месте преступления, « их действия были согласованными, они активно созванивались и переписывались. Обсуждали они, конечно, не погоду», — резюмировала прокурор.

Свое выступление гособвинитель завершила словами, что вина всех подсудимых полностью доказана и попросила приговорить Шахина Аббасова к 17 годам колонии строгого режима, его брата Шохрата Аббасовв — к 14 годам. Их четверых родственников, включая отца и дядю, прокуратура попросила приговорить к срокам от 9,5 до 16 лет колонии.

На протяжении всего выступления прокурора у основного фигуранта дела — Шахина Аббасова бешено тряслись ноги. Исахан Аббасов, услышав, что обвинение не считает нужным закрывать дело о даче взяток, против него начал бурно жестикулировать и что-то злобно высказывать себе под нос, но вскоре успокоился.

Позиция потерпевших

Следом выступал адвокат семьи Кирилла Ковалева. Его выступление было мрачным и суровым.

«Я не верю в исправление осужденных, — начал адвокат — и даже пожизненное лишение свободы не вернет родителям ребенка. Я просто вижу, как они себя ведут. Никаких выводов они не сделали. Ни о каком исправлении речи быть не может. Социальная справедливость? Тоже вряд ли. А вот пресечения возможных новых преступлений максимально суровым наказанием мы можем достигнуть».

По словам защитника, к этому делу привлечено внимание огромного количества людей, «в том числе земляков Аббасовых».

Адвокат уверен, что подсудимым нужно вынести “максимально суровое наказание”. “Чтобы все общество видело, что наше государство может защищать интересы своих граждан. Если мы сейчас допустим какую-то слабость, если мы сейчас адекватно не отреагируем на гибель молодого человека в нашей столице, то все закончится не очень хорошо», — завершил выступление адвокат.

Позиция подсудимых

Прения завершали подсудимые и их адвокаты, которые много говорили о причинах конфликта и уверяли суд, что позиция обвинения «шаткая и манипулятивная». Зачинщиками конфликта, по их мнению, были все, кроме их клиентов, включая очевидцев, снимавших происходящее на телефоны, убитого Ковалева и даже его девушки, которая, не остановила проезжавшую по двору машину Росгвардии.

«Почему она ее не остановила? Конфликта бы вообще не было!», — заявила одна из адвокатов.

Часть подсудимых адвокаты просили либо освободить от ответственности, потому что ни в каком сговоре на убийство, по их мнению, они не участвовали, либо переквалифицировать их обвинение на статью 316 УК РФ — «Укрывательство преступления», где максимальное наказание — до двух лет колонии.

Выступивший следом Бахтияр Аббасов, заявил, что вообще не понимает, каким боком оказался в этом деле. По мнению подсудимого, следствие «сделало провокацию» против его семьи. Он также отметил, что живет в России 35 лет, а его дед воевал в Великой Отечественной войне.

«Я не сделал никакого преступления! По какому праву вы требуете, чтобы мы были все сурово наказаны! У вас совести нету! И потерпевший иск просит (сумма иска, заявленная в деле, составляет 100 млн рублей — прим.ред.)! По какому праву у невиновных людей деньги просит?», — сказал он.

Подсудимый напомнил, что Россия демократическая страна. «Россия — мировой лидер, — сказал он. — Я прошу справедливого решения». А адвокату потерпевших Бахтияр Аббасов заявил: «Это вас надо останавливать, а не нас!». Его адвокат добавил: «Прошу вынести оправдательный приговор моему подзащитному».

Прежде чем перейти к последнему слову, право на реплику в прениях использовал и отец убитого Кирилла Ковалева:

«По поводу группы. Вот этот молодой человек, Шахин, будучи, как он говорит, скромным, невысокого роста, — никогда бы не пошел сам на преступление, не стал бы вести себя столь агрессивно, ставить машину поперек подъезда, вступать в конфликт с местными ребятами, — если бы он не был уверен он, что на подскоке у него брат, дядя, папа и другие родственники и знакомые».

Все это, по словам отца убитого, говорит о том, что «карт-бланш на это преступление он получил уже давно».

«Возможно, они и ждали, пока кто-то не нарвется, как нарвался Кирилл, — сказал отец Ковалева. — Все шло к тому, что он, будучи молодым человеком, в чужой стране, не зная языка, зачем-то нарывается на местных парней. И нарывается каждый день, ставит машину, он просто ждет конфликта».

После убийства Ковалева, по словам его отца, обвиняемые «по ресторанчикам проехались». «Хладнокровно абсолютно. То есть Шахат поехал по кабакам спокойно. Если бы он реально испугался, он бы забился куда-то в щель и выключил все телефоны. А он спокойно ездил. И это говорит о том, что это было заранее спланировано. Они просто ждали момента. Не было бы Кирилла, был бы какой-то другой парень», — добавил отец погибшего.

В конце заседания суд предоставил последнее слово подсудимым. Почти все они были немногословны. Свои выступления они начинали с извинений и принесения слов соболезнования родственникам Ковалева.

Шахат Аббасов опять заявил, что признает вину лишь в том, что ударил Ковалева ножом, но спланированный характер нападения отрицал. Все остальные подсудимые причастность к убийству также отрицали.

«Очень сожалеем из случившегося. Мы уже не можем его возвратить. Соболезную еще раз. Я не знаю, что еще сказать», — сказал в последнем слове Бахтияр Аббасов.