Родственники направили пенсионерку из Башкирии в психиатрическую лечебницу после того, как она перевела аферистам с Украины 2,2 млн рублей. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на дочь пострадавшей.

Женщина рассказала, что мошенники вступили в контакт с ее матерью под предлогом перерасчета пенсии. После того, как она передала им пароль из смс-сообщения, пенсионерке перезвонили другие люди, которые сообщили о кредите на ее имя в размере 4 млн рублей.

Неизвестные заявили, что деньги ушли в другую страну, и стали угрожать, чтобы заставить женщину «погасить долг». По словам дочери потерпевшей, та находилась под влиянием аферистов на протяжении месяца и не сообщила семье о произошедшем.

Когда ее дочь вмешалась в ситуацию, у пенсионерки забрали паспорт и телефон, а угрозы начали поступать в адрес ее родственников. В частности, мошенники угрожали похищением ребенка, которого они якобы были готовы «продать на органы», если на счет не поступят средства.

Несмотря на объяснения, женщина отказывалась верить, что стала жертвой обманщиков, и предпринимала попытки вновь выйти с ними на связь. Когда семья направила пенсионерку в психиатрическую лечебницу, специалистам также не удалось донести до нее суть произошедшего.

«Мама у меня — верующий человек. Есть идея, чтобы поехать в монастырь, чтобы она там пожила. Но она находится до сих пор в иллюзии», — заявила ее дочь.

Сотрудники пресс-службы регионального МВД сообщили, что в настоящий момент ведется работа, направленная на установление всех деталей произошедшего.