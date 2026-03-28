Принимаемых властями Белгородской области мер по защите приграничных населенных пунктов — в том числе в Грайворонском округе — недостаточно, потому что люди продолжают гибнуть. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

28 марта он провел совещание с руководителями силовых структур, Минобороны, МВД, своими заместителями, главами приграничных муниципалитетов и командирами подразделений «БАРС-Белгород» и «Орлан».

«Оперативная обстановка продолжает оставаться крайне сложной — большое количество атак дронов. К большому горю, есть погибшие… Много раненых. Сожженные автомобили. Разрушенные дома», — сообщил Гладков.

Губернатор отметил, что власти Белгородской области предпринимают шаги для защиты жителей: устанавливают системы для борьбы с дронами, усиливают огневую мощь подразделений и улучшают связь между ними, а также увеличивают их численность.

«Поставили дополнительные модульные укрытия, оклеили окна соцобъектов, детских садов и школ бронепленкой, затягиваем здания антидроновой сеткой. По плану — сделать безопасные коридоры по передвижению наших жителей на дорогах из антидроновой сетки», — добавил глава Белгородской области.

Помимо этого, муниципалитетам и подразделениям в рамках защиты от атак выделяются бронеавтомобили, идет модернизация систем радиоэлектронной борьбы, восстанавливаются поврежденные вышки сотовой связи, уточнил Гладков.

Однако, добавил он, этого мало.

«Понимаем, к сожалению, что этих мер недостаточно. Недостаточно, потому что есть раненые, погибшие и много разрушений», — заявил губернатор.

По его словам, на совещании приняты новые решения, которые должны изменить ситуацию, и уже на текущей неделе власти проверят их эффективность.

Схожую позицию Гладков занимал и раньше. В середине марта, встретившись лично с жительницей Грайворона, обратившейся к нему в соцсетях, он признал, что не удалось добиться главного — «отсутствия раненых, погибших жителей, разрушенных домов и поврежденных автомобилей».

«Работы предстоит выполнить много всем: Министерству обороны, правительству области, “Орлану”, “Барсу”, всем, кто обязан и по факту занимается защитой людей», — сказал он тогда.

В сентябре 2025 года Гладков в интервью «ИА Регнум» рассказывал, что после того, как в августе регион несколько дней подряд подвергался атаке БПЛА, власти в течение трех недель работали над тем, чтобы выработать меры безопасности по защите жителей.

Одна из них — это закрытие детских садов сеткой, чтобы защитить от дронов. Другая мера — обсуждение с директорами школ и заведующими детских садов по поводу алгоритмов безопасности во время длительных атак беспилотников, которые могут длиться по 12—14 часов.

Среди других мер — обучение родителей первой медицинской помощи, а также выстраивание индивидуальных маршрутов движения.

«Во время атак беспилотников — по какой стороне улицы идти? Кажется, вопрос праздный, но для нас очень важный. Нужно идти по дворам. Открываются подъезды, ты можешь быстро спрятаться внутрь. Когда идешь по улице, зачастую у тебя времени нет, чтобы найти безопасное место. Иногда бывает всего 10—20 секунд, чтобы спастись. Мы хотим, чтобы это вошло в автоматизм. Прописываем маршруты передвижения, вклеиваем в дневники, постоянно ежедневные пятиминутки безопасности», — рассказывал Гладков.