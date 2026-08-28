Южная Корея поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по возобновлению диалога с КНДР. Однако Сеул не должен быть отстранен от дел, заявил советник по национальной безопасности Южной Кореи Ви Сон Лак.

«Важно помнить о необходимости координации действий с Соединенными Штатами, чтобы любое возобновление диалога между США и Северной Кореей привело к существенному прогрессу в решении северокорейской ядерной проблемы, а также к усилиям по установлению мирного режима на Корейском полуострове», — цитирует его агентство Reuters.

По словам Ви, восстановление диалога между Вашингтоном и Пхеньяном должно подрывать готовность страны обеспечивать безопасность. К тому же Сеул должен сделать дат, чтобы его не «оттеснили на второй план» в усилиях Соединенных Штатов по возобновлению переговоров с КНДР.

В августе Дональд Трамп подтвердил журналистам, что планирует встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до конца года. По предположениям СМИ, такая встреча может состояться во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в ноябре в Китае.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов в разговоре с RTVI допустил, что в лучшем случае, если президент США и лидер КНДР «окажутся вместе на каком-то мероприятии, они пожмут друг другу руки, скажут «привет» и поговорят о погоде».