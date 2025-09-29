В Молдове состоялись важнейшие для будущего республики выборы в парламент. По предварительным данным ЦИК страны, правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS) сохранит за собой парламентское большинство. Еще до окончания подсчетов всех бюллетеней экс-глава республики Игорь Додон призвал к мирной акции протеста против PAS. В то же время в Евросоюзе уже поздравляют с победой президента Молдовы Майю Санду. Первые реакции политиков — в подборке RTVI.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Молдова, ты снова это сделала. Никакие попытки посеять страх или раздор не смогли сломить твою решимость. Ты ясно обозначила свой выбор: Европа. Демократия. Свобода. Наши двери открыты. И мы будем поддерживать тебя на каждом этапе этого пути. Будущее принадлежит тебе».

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас:

«Голосование Молдовы — это явное „да“ европейскому будущему. Несмотря на массированные усилия России по распространению дезинформации и подкупу избирателей, никакая сила не может остановить народ, стремящийся к свободе. Мы поддерживаем Молдову на ее пути в ЕС».

Премьер-министр Румынии Илие Боложан:

«Сердечно поздравляю граждан Республики Молдова с их образцовой мобилизацией на вчерашних парламентских выборах и с тем, что они проголосовали за европейский курс. Я также хотел бы выразить особую благодарность властям Республики Молдова за образцовую организацию выборов и за то, что они сдержали давление, направленное на то, чтобы сбить с толку волю народа.

В конце концов, как и в истинно демократических странах, именно голос народа сыграл решающую роль. Республика Молдова принадлежит к великой европейской семье. От себя лично и от имени правительства Румынии мы будем поддерживать Республику Молдова на этом пути».

Премьер-министр Польши Дональд Туск:

«Чтобы выиграть эти выборы, молдавскому народу и лично Майе Санду потребовалась настоящая смелость. Вы не только спасли демократию и сохранили европейский курс, но и остановили попытки России установить контроль над всем регионом. Это хороший урок для всех нас».

Экс-президент Молдовы, один из лидеров оппозиционного «Патриотического блока» Игорь Додон (призвал к мирной акции протеста):

«Обращаемся ко всему обществу, ко всем политическим силам — вне зависимости от их идеологической ориентации, а также к лидерам общественного мнения — с призывом объединиться. Призываем к консолидации перед общей угрозой в адрес демократии, граждан и государства — диктатурой PAS. Выходим без партийной символики, только с государственным флагом, чтобы защитить демократию и голос народа».

Глава партии «Будущее Молдовы», один из лидеров оппозиционного «Патриотического блока» Василий Тарлев:

«Мы не хотим дестабилизации, но наше послание Центральной избирательной комиссии и руководству Министерства иностранных дел — не фальсифицировать выборы этой ночью. Мы знаем их механизм фальсификаций — отключение света и бросание бюллетеней в урны — но мы требуем не позволять красть у нас страну и будущее»

Экс-глава Гагаузии, лидер отстраненной от участия в выборах партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах:

«Это были не выборы, а фарс. Грязный спектакль, срежиссированный PAS от начала до конца, с заранее расписанными ролями и закономерным итогом.

Пора признать правду: Молдова больше не демократическое государство! Режим обесценил волю народа. Власть захватила шайка узурпаторов, которая зубами вцепилась в свои кресла. И что особенно позорно — в своих усилиях желтая банда находит поддержку у некоторых, кто на словах называет себя оппозицией».

Вице-председатель парламента Молдовы, глава парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча:

«Эти выборы нельзя назвать честными и свободными. Власть использовала весь админресурс в своих целях, запугивала население.

Нет никакого оправдания отношению властей к жителям левобережья Днестра. Власть вносит еще больший раздор в обществе, еще больше разделяет два берега Днестра».