В мире, где кредиты и проценты кажутся нормой, исламский банкинг выглядит почти вызовом. Без долгов, без переплат, без спекуляций — только реальные сделки и партнерство.

Эта система существует уже более тысячи лет, но сейчас о ней все чаще говорят и в России. С сентября 2023 года в стране идет официальный эксперимент: банки Татарстана, Башкортостана, Чечни и Дагестана тестируют работу по исламским принципам.

Главная идея проста: деньги не должны приносить прибыль из воздуха. В классической модели банк зарабатывает на процентах, в исламской — только на реальных активах. Банк может купить для клиента дом или автомобиль и продать с наценкой, сдать оборудование в аренду или инвестировать вместе с предпринимателем, деля прибыль и риск.

Это не религиозный инструмент, а экономическая философия: нельзя обогащаться за счет чужой нужды. Поэтому запрет на проценты — не ограничение, а способ сделать финансы этичнее.

Однако критики напоминают: в современной экономике «чистых» сделок почти не бывает. Риски остаются, а наценка в договорах исламских банков часто ничем не отличается от процентной ставки — только называется иначе. Кроме того, исламский банкинг требует особого регулирования и экспертов по шариатскому праву, которых в России практически нет.

Тем не менее, интерес к системе растет. Такой подход уже работает в десятках стран — от Малайзии до Великобритании. Мировой объём исламских финансов превышает 3 триллиона долларов. Россия становится частью этого эксперимента, который уже запущен в четырех регионах.

Может ли исламский банкинг стать альтернативой привычным кредитам или это красивая теория, не выдерживающая столкновения с реальностью? Ответ станет ясен в ближайшие годы.