Шесть человек пострадали при выбросе хлора на лесопромышленном комплексе группы «Илим» в Братске (Иркутская область), сообщил Следком. В прокуратуре уточнили, что среди пострадавших — двое работников предприятия и четыре сотрудницы подрядной организации. В пресс-службе «Илима» утверждают, что все они находятся в удовлетворительном состоянии.

СК описывает случившееся как «увеличение концентрации хлора на территории одного из предприятий», прокуратура — как «происшествие, повлекшее сильную загазованность помещения». Начата процессуальная проверка по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ).

Заместитель Братского межрайонного природоохранного прокурора Иван Костеев заявил, что инцидент не привел к загрязнению окружающей среды хлором.

В дирекции по коммуникациям и связям с общественностью «Илима» сообщили, что после утечки хлора «были приведены в действие стандартные процедуры обеспечения безопасности и охраны здоровья», а сейчас Братский ЛПК работает в штатном режиме.

«Угрозы экологических и техногенных последствий, а также жизни и здоровью сотрудников и жителей города нет», — заверили в пресс-службе.

В «Илиме» утверждают, что все госпитализированные пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. При этом местный канал «Народные новости Братска» опубликовал неподтвержденное анонимное сообщение о том, что одна из пострадавших якобы побывала в реанимации, но потом ее перевели в обычное отделение.

На сайте «Илима» указано, что Братский лесопромышленный комбинат ежегодно заготавливает около 2,7 млн кубометров древесины с территории Иркутской области и Красноярского края. Его продукция составляет 35% общероссийского объема производства целлюлозы, основным рынком ее сбыта является Китай.