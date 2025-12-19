В ДТП на Советском шоссе в Новосибирске погибли шесть человек, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Предварительно установлено, что произошло столкновение двух автомобилей, Toyota Ipsum и Mercedes. На месте работает экипаж Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении ведомства

Телеграм-канал «АСТ-54 Black» публикует кадры с места происшествия. На них видно, как водитель за рулем Toyota поворачивает налево с Советского шоссе в сторону поселка Элитный. В этот момент в авто врезается Mercedes-Benz G, который ехал на красный сигнал светофора.

В региональной прокуратуре подтвердили, что в результате ДТП погибло шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. На место выехал прокурор Новосибирского района Александр Феофанов.

В конце октября на Урале водитель на Lada сбил трех девочек и врезался в здание, где находится продуктовый супермаркет. В региональном ГИБДД сообщили, что две из трех пострадавших погибли.