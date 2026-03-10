В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску погибли шесть человек, еще 37 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Пострадавших госпитализировали в Брянскую областную больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

«В случае необходимости оказания медицинской помощи обращайтесь в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112», — говорится в сообщении.

После удара по Брянску в больницы доставлены 35 человек, часть госпитализированных находится в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС. В Брянскую область по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко направлена бригада специалистов федеральных медцентров, добавил чиновник.

Ракетный удар по Брянску был нанесен вечером 10 марта. До этого в городе была объявлена ракетная опасность, которая действовала около часа. По данным телеграм-канала Shot, Брянск атаковали семь ракет Storm Shadow. Жители города рассказали Baza, что в городе были слышны несколько мощных взрывов.

Как сообщил Mash, под удар якобы попал завод, специализирующийся на производстве микросхем для мобильных устройств. Власти эту информацию не подтверждали. Часть ракет упала в частном секторе, еще одна упала на дороге, из-за чего загорелись автомобили, сообщил телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука.

Представитель главы ООН Стефан Дюжаррик, комментируя атаку на Брянск, в разговоре с ТАСС заявил, что организация выступает против ударов по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре.