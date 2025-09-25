В школе города Зима Иркутской области утром 25 сентября 14-летний ученик во время урока пять раз ударил складным ножом одноклассника. По предварительной информации, причиной инцидента стал затяжной конфликт между подростками.

Пострадавшего школьника отвезли в местную больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. По данным медиков, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности. Прокуратура начала собственную проверку, в рамках которой даст оценку соблюдению законодательства в сфере образования, защите прав несовершеннолетних и обеспечению безопасности в учебном заведении.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

«Вторая сторона конфликта вскоре будет допрошена. <…> По моему поручению в школу выехала замминистра образования Наталья Кимовна Краснова, а также директор областного Центра профилактики, реабилитации и коррекции Маргарита Николаевна Галстян», — говорится в посте Кобзева в Telegram.

Работа школы продолжается в обычном режиме, для учеников и педагогов будет организована психологическая помощь. Глава региона также поручил провести педагогическое расследование, чтобы установить причины случившегося и не допустить повторения подобных инцидентов.