В подмосковном Красногорске 10-летний школьник пострадал, когда поднял с земли замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой взрывное устройство. По данным СМИ, подростоку оторвало пальцы. Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения.

«Главным следственным управлением СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство 10-летнего ребенка (ч. 3 ст. 30 п. „е“ ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — сообщила пресс-служба ведомства.

По данным СК, инцидент произошел 11 ноября, когда ребенок поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой. После этого произошел взрыв и мальчик получил телесные повреждения.

В ведомстве уточнили, что мальчик госпитализирован. Следователи и криминалисты провели осмотр места ЧП.

Кроме того, назначена комплексная взрывотехническая, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая судебные экспертизы, добавили в СК. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления и всех обстоятельств.

По информации Mash, взрывное устройство было осколочно-фугасным с металлическими поражающими элементами.

«112» пишет, что мощность взрывного устройства состаляла около 10 грамм в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами.

SHOT уточняет, что 10-летнего пострадавшего госпитализировали с травматической ампутацией сразу трех пальцев правой руки, а также разрывом фаланги еще одного пальца.

Кроме того, по данным телеграм-канала, на кисти у школьника разорваны мышцы. Медики пытаются спасти конечности подростка, добавил SHOT.

Позже детский омбудсмен Ксения Мишонова подтвердила, что врачи «частично ампутировали пальцы» на правой руке пострадавшему, он в тяжелом состоянии.