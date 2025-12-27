В селе Кызыл-Мажалык Республики Тыва 17-летнего подростка нашли мертвым в местной школе. По предварительным данным, на него напал с ножом бывший одноклассник. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел во время школьной новогодней елки, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на учащихся местной школы №1.

По данным РЕН ТВ, во время праздничного мероприятия в актовый зал зашел 17-летний подросток, который ранее учился в этой школе, но ушел после 9 класса. Он нашел своего бывшего одноклассника и позвал его на улицу, пишет Shot.

Региональное управление СК сообщило, что между юношами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес удар ножом по телу потерпевшего. «112» пишет, что речь идет о нескольких смертельных ранениях. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Прибывшим на место медикам не удалось его спасти, пишет Baza.

В МВД по Республике Тыва сообщили, что полицейские задержали подозреваемого «по горячим следам». Им оказался 17-летний учащийся 1 курса Ак-Довуракского горного техникума.

Погибший был учеником 11 класса, пишет Shot.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы). Прокуратура Тывы организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, говорится в сообщении ведомства.