В школах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) введут «белые списки» сайтов для ограничения доступа детей к интернету, заявил замдиректора департамента образования и науки Югры Александр Гомзяк на заседании комитета думы региона по социальному развитию.

По его словам, округ централизованно оплатит услуги связи и обеспечит контроль за безопасностью сети во всех общеобразовательных учреждениях, речь идет о единой системе фильтрации контента. На внедрение системы безопасного интернета власти региона планируют направить около 200 млн рублей в течение трех лет.

Комитет поддержал инициативу в двух чтениях и рекомендовал думе принять соответствующий закон на заседании 26 марта. Мобильную связь в школах ограничивать не намерены: на время уроков ученики будут сдавать телефоны педагогам, доступ к сети вне занятий сохранится.

«Мы централизовано будем на все общеобразовательные школы закупать и оплачивать услуги связи. А также обеспечивать безопасность нахождения в интернете в школе. Эти полномочия до отдельного распоряжения предоставляются органам исполнительной власти», — сказал Гомзяк.

В департаменте образования пояснили, что доступ в интернет ограничат перечнем проверенных ресурсов. В список войдут платформы, прошедшие проверку и контроль качества.

«Дети в школах и педагоги будут работать в системе безопасного контента, не блуждая по интернету, а пользуясь системой универсальной цифровой образовательной библиотеки», — сообщили в ведомстве.

С 2019 года в России реализуется программа по подключению школ к интернету и созданию безопасной сети Wi-Fi. В марте 2021 года министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что доступ к школьному Wi-Fi планировалось ограничить только проверенными ресурсами для защиты учащихся от вредной информации.

С января 2023 года школы и колледжи обязаны использовать только государственные информационные системы, что фактически создало для школьников отдельный «белый интернет». В августе 2024 года Минпросвещения утвердило список разрешенных онлайн-ресурсов, в который вошли более 240 платформ.

Минпросвещения России предлагало пересмотреть требования к скорости интернета: по данным Счетной палаты, в 2025 году 25 тысяч школ в России не были обеспечены доступом в интернет на достаточной скорости. Эксперты объясняли это нехваткой финансирования и высокой нагрузкой на старые каналы связи.