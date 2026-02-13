Президент Беларуси Александр Лукашенко словами «так себе» оценил уровень учебных стрельб, проведенных утром 13 февраля на полигоне под Минском, и пообещал «драть шкуру» с командиров батальонов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Лукашенко приехал с внезапной проверкой на 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе Минской области, где проходили учебные стрельбы из гранатомета и автоматического оружия. Белорусский лидер пояснил, что хотел лично оценить, насколько войска готовы к проведению боевых действий.

«Ну, радости немного, давайте так откровенно говорить. Стреляют, видят мишени. Будем считать, что так себе. Волнуются, конечно, — президент стоит за спиной. Я понимаю, что волнение определенное есть. Ну, так на так — где-то попали, где-то промахнулись», — резюмировал глава республики.

Он призвал солдат «работать дальше» и пообещал «шкуру по-мужски драть» с комбатов. Лукашенко также предупредил, что «усложнит жизнь» министру обороны Беларуси Виктору Хренину.

«Мы посмотрим, как твою жизнь усложнить. Мы тебе усложнять будем сейчас жизнь. Так что не расслабляйся», — сказал президент.

Хренин со своей стороны признал, что один стрелок «не очень хорошо отстрелял, другой — получше». Министр добавил, что в случае реальных боевых действий «так и будет», поскольку «кто-то лучше подготовлен, кто-то хуже», передает БелТА.

К учебным стрельбам привлекались военнослужащие в порядке списка, независимо от срока службы и опыта, отметили в пресс-службе Лукашенко.

Блиндаж, в котором размещен личный состав, глава республики охарактеризовал как «курорт», отметив, что сам проходил военную службу в более суровых условиях. При этом президент подчеркнул, что солдаты должны быть обеспечены всем необходимым, чтобы выполнять поставленные задачи.

Лукашенко призвал военнослужащих быть готовыми к любому развитию событий, отметив, что «тот, кто не подготовлен, — это смертник».

«У нас никто спрашивать не будет, когда и как воевать. Наоборот, будут искать возможность нас атаковать неожиданно. Я не говорю, что это завтра будет. Но и не могу сказать, что этого не будет вообще. Поэтому мы готовимся», — пояснил он.

Масштабная проверка вооруженных сил Беларуси проводится с 16 января. Мероприятия носят внезапный характер, чтобы оценить реальное состояние войск. Лукашенко под грифом «секретно» подписывает распоряжение с указанием замысла предстоящей проверки и воинской части, в которой пройдет инспекция. Пакет документов получает госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. Минобороны и Генштаб о предстоящем визите главы государства не информируются.