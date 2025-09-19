В Бостонском университете (Массачусетс) прошла юбилейная 35-я церемония присуждения Шнобелевской премии — награды, вручаемой «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься». Премия была учреждена в 1991 году Марком Абрахамом и юмористическим журналом «Анналы невероятных историй». Каждый год устроители шоу, которое проходит в начале осени накануне присуждения Нобелевских премий, выбирают тему церемонии, в этом году ею стало «Пищеварение». Традиционно были объявлены победители в десяти областях, RTVI ознакомился подробнее с работами шнобелевского уровня.

Литература

Лауреатом в области литературы стал (скорее всего, посмертно) доктор Уильям Бин, который начиная с 1953 года в разных научных журналах опубликовал пять исследований, посвященных темпам роста ногтя на одном из его пальцев рук. Последний труд с заголовком «Рост ногтя. 35 лет наблюдений» вышел в журнале Archives of Internal Medicine в 1980 году. «35-летнее наблюдение за ростом моих ногтей показало замедление роста с возрастом, — писал Бин. — Средний дневной рост на левом большом пальце, к примеру, изменялся от 0,124 мм в день в первой части исследования, когда мне было 32 года, до 0,095 мм в день в возрасте 67 лет». На графике Бин каждый год отмерял число дней, которые требуются отметке, поставленной в начале ногтя, на то чтобы достичь его края.

Психология

Мартин Заенковски и Джиллес Гигнас получили премию по психологии за исследование того, как уровень интеллекта (выше или ниже среднего) влияет на степень нарциссизма людей. Статья была опубликована в журнале Intelligence в 2021 году.

Диетология

Премию в области диетологии разделят трое ученых, которые исследовали пищевые пристрастия обитающей в Африке ящерицы — обыкновенной агамы. В ходе наблюдений в прибрежной зоне на юге Того они обнаружили нескольких ящериц, которые предпочитали не охотиться на членистоногих, а употреблять в пищу объедки пиццы, причем выбирали пиццу «четыре сыра». «Тот факт, что все исследованные особи ели тот же тип пиццы, говорит, что их привлекал один и тот же химический ароматизатор», — пришли к выводу ученые.

Педиатрия

Премию в области педиатрии разделят двое ученых, пытавшихся понять чувства младенца, мать которого ест чеснок. «.. младенцы дольше сосут грудь и пьют больше молока, если оно пахнет чесноком», — пришли к неожиданному выводу ученые в статье, опубликованной в журнале Pediatrics в 1991 году.

Биология

Команда из 11 японских ученых получила премию в области биологии за эксперименты, в ходе которых авторы хотели понять, как раскраска коров в черно-белые полосы влияет на их привлекательность для мух. На эксперимент их натолкнуло мнение, что полоски у зебр делают их непривлекательными для насекомых.

Ученые раскрашивали черных коров в белую полоску и сравнивали число садящихся на них мух с неокрашенными коровами. «Результаты показали, что раскрашивание такого скота как коровы в черно-белые полоски может предотвращать укусы мух», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLoS ONE.

Химия

Премии в области химии оказались удостоены американские исследователи, экспериментально показавшие, что для похудения можно добавлять в пищу тефлон (политетрафторэтилен), используемый в посуде. Статья, опубликованная в журнале Journal of Diabetes Science and Technology, рассказывала об экспериментах на мышах. «Увеличить сытость можно без увеличения калорий еды, смешивая пищу с веществом, которое не может быть переварено. Такой материал должен быть инертным, безопасным, устойчивым к кислоте желудка, не иметь вкуса, доступным в форме порошка, недорогим, — говорится в работе. Политетрафторэтилен — идеальное вещество для этих целей». Мыши, питавшиеся тефлоном с едой в пропорции 1:3, по прошествии 90 дней действительно похудели, поэтому ученые предположили, что этот метод похудания годится и людям.

Премия мира

Группа ученых из Нидердандов, Британии и Германии получила премию мира за исследование, показавшее, что употребление алкоголя может улучшать способность человека говорить на иностранном языке. Пятидесяти добровольцам, недавно выучившим голландский язык, наливали алкоголь или не содержащий его напиток, после чего просили разговаривать на голландском языке с незнакомцами, для которых этот язык был родным.

«Участники, употреблявшие алкоголь, для наблюдателя значительно лучше говорили на голландском языке, особенно в плане произношения, по сравнению с теми, кто не употреблял. Однако алкоголь не влиял на их самооценку разговора на голландском», — пришли к выводу ученые, подтвердив давно бытовавшее мнение.

Инженерное проектирование

Премию в этой области присудили двум ученым из Индии, которые озаботились важной для этой жаркой и влажной страны проблемой запаха обуви. Они провели эксперимент, в котором показали, что использование ультрафиолетовой лампы за 2-3 минуты уничтожает бактерий, создающих неприятный запах от обуви.

Авиация

Шнобеля в области авиации получила международная коллаборация ученых, которые исследовали летательные способности пьяных летучих мышей и их эхолокацию. Статья была опубликована в 2010 году в журнале Behavioural Processes. Ученые выпускали летучих мышей, относящихся к виду египетская летучая собака, в специальный коридор и измеряли параметры полета и издаваемых звуков. Одних мышей кормили обычной едой, других — смоченной в растворе спирта. «Мы выяснили, что после употребления содержащей этанол пищи мыши летают гораздо медленнее. Также употребление этанола значительно влияет на несколько параметров эхолокации и поведения», — пришли к выводу авторы.

Физика

Восемь ученых из европейских стран получили премию по физике за исследования соуса для итальянской пасты «Качо э пепе». Их интересовали фазовые переходы соуса, при которых могут образовываться комки, что влияет на его вкусовые качества. «Мы выяснили, что концентрация крахмала — ключевой фактор, влияющий на стабильность соуса, что имеет прямое влияние на процесс готовки», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Physics of Fluids.