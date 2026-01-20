Россиянин Алексей Леонов мог убить в Гоа до 15 женщин, пишет Life.ru со ссылкой на Shot. Ранее 30-летнего мужчину задержали в Индии по подозрению в убийстве двух девушек, с которыми он общался.

Телеграм-канал утверждает, что мужчина во время допроса сознался в 15 убийствах, часть которых он совершил в другом индийском штате на севере страны — Химачал-Прадеш. Там россиянин находил девушек в соцсетях и общался с ними. Однако, если те отказывали ему в романтических отношениях, Леонов убивал их, пишет Shot.

Сейчас полиция штата устанавливает личности девушек, пропавших без вести за последний месяц: полицейские сверяют данные с гостиницами, в которых останавливался Леонов и выстраивают маршруты его передвижения. Правоохранительные органы Гоа также задействованы в поисках.

Леонова задержали 16 января по подозрению в убийстве двух соотечественниц. Тогда же в его отношении завели уголовное дело по статье об «умышленном убийстве», по которой местным законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы либо смертной казни через повешение. Сейчас мужчина находится в центральной тюрьме Гоа.

По данным местной полиции, 14 января Леонов зарезал свою подругу в ее съемной квартире в Морджиме. Труп женщины обнаружил знакомый ее дочери, которая попросила проведать мать, поскольку та долго не отвечала на звонки и сообщения.

На следующий день мужчина ворвался в квартиру к другой знакомой и зарезал ее. Shot называет вероятным мотивом ревность, «усугубленную состоянием наркотического опьянения». Леонова задержали на следующий день, лежащим около трупа женщины.

Источник в индийских правоохранительных органах 18 января сообщил ТАСС, что позднее мужчина признался в убийстве еще одной женщины — местной жительницы. Знакомые Леонова рассказали агентству, что последние несколько лет он не выезжал из Индии, при этом его виза была просрочена.

«Уже в начале этого туристического сезона в индийском штате Гоа, начавшегося в ноябре 2025 года, он перебрал с наркотическими веществами, отчего с ним практически невозможно стало общаться», — приводит их слова ТАСС.

Источники NDTV в свою очередь утверждают, что у Леонова была долгосрочная виза, а жил он в разных городах, перебиваясь случайными заработками. С декабря 2025 года он постоянно проживал в Гоа.

Представитель правоохранительных органов добавил, что мужчина признался в убийстве пяти человек. В полиции также отметили, что Леонов был «психически нездоров» и постоянно находился в состоянии наркотического опьянения.

Кроме того, в его телефоне обнаружили фотографии свыше 100 женщин и двух мужчин.