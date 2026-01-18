Подмосковные власти намерены поднять максимальную сумму штрафа за неоплаченную парковку для юридических лиц сразу в шесть раз — с 2,5 тысячи рублей до 15 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ». Изменения затронут фирмы, работающие в сфере такси и каршеринга, а также компании, которые владеют грузовиками и автобусами.

Ъ отмечает, что правительство Московской области начало ужесточать наказания для юрлиц еще в 2025 году и за это время сумели почти на четверть снизить количество нарушителей этой категории.

Повышение предельной суммы штрафов предусмотрено поправками в региональный КоАП, проект которых разработал и внес в областной парламент профильный комитет правительства — по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям. Изменения будут рассмотрены в конце февраля 2026 года.

Платные парковки появились в Подмосковье в 2024 году, воспользоваться ими стоит от 40 до 50 рублей в час. Такие парковочные места есть в Видном, Ивантеевке, Кашире, Красногорке, Луховицах, Люберцах, Можайске, Одинцове, Реутове, Серпухове и Щелкове. В 2026 году планируется увеличить число и площадь платных парковок в регионе.

Из документа следует, что юрлица, владеющие транспортными средствами, за неоплату их парковки будут платить штраф в размере до 15 тысяч рублей. Нынешний лимит взыскания — до 2,5 тысячи рублей — власти региона считают слишком низким для компаний с учетом их оборота и прибылей.

Пользуясь этим, компании занимают машино-места под загрузку и погрузку товара, а некоторые ставят туда грузовики и превращают их в незаконные торговые точки, где продажа ведется прямо из кузова. Злоупотребляют парковкой и фирмы, владеющие автомобилями такси и каршерингом. С января по октябрь 2025 года за неоплату парковки было вынесено 4,1 тысячи постановлений в адрес юридических лиц, сообщает подмосковный «Центр безопасности дорожного движения».

По оценке властей Московской области, нарушения со стороны компаний негативно сказываются на «оборачиваемости парковочных мест» и не дает другим водителям — физическим лицам — полноценно пользоваться платными парковками.

В проекте поправок приводятся данные об аналогичных штрафах в других российских регионах. Например, за неоплату парковки на Ставрополье с юрлиц взимают от 15 до 20 тысяч рублей, а в Волгоградской области — от 30 до 40 тысяч рублей. При этом обычные граждане за аналогичное нарушение платят максимум 3 тысячи рублей в Ставропольском крае и до 5 тысяч рублей на Вологодчине.

Кроме того, разработчики проекта ссылаются на опыт Москвы, где в 2025 году штраф для юрлиц за неоплату парковки был повышен в 10 раз — до 50 тысяч рублей. Для физических лиц его размер остался прежним — 5 тысяч рублей. После этого, по данным московского «Администратора московского парковочного пространства», нарушений стало меньше почти на четверть.