Увеличить штраф по статье о служебном подлоге (292 УК РФ) до одного миллиона рублей предлагает зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин. По замыслу парламентария, это должно помочь предотвратить случаи, когда военкоматы вынуждают нездоровых людей подписывать контракт с Вооруженными силами России. Свою инициативу Делягин изложил в письме министру юстиции Константину Чуйченко, документ есть в распоряжении RTVI.

В 2025 году в СМИ неоднократно появлялись заметки о сотрудничающих с военкоматами «бандах цыган». Например в материале издания Baza, говорится преступники с помощью обмана устраивают людей с алкогольной и наркотической зависимостью, а иногда — с расстройствами психики и физическими недугами — на контрактную службу в ВС. Предположительно они работают в сговоре с сотрудниками военкоматов и присваивают часть положенных выплат себе.

«Важно отметить, что эту преступную схему удается воплотить в жизнь не без помощи коррумпированных врачей, которые прямо фальсифицируют результаты прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), то есть занимаются подлогом в корыстных целях. В результате в войсках оказываются люди, физически и психически не способные нести военную службу, что негативно сказывается на боеспособности ВС РФ», — сообщил Делягин.

Депутат упомянул и обратные ситуации — военные с ранениями, которые делают их непригодными для дальнейшей службы, не могут уволиться из Минобороны на законных основаниях. По его словам, ВВК в таких случаях уже без корыстных целей признают их годными даже при очевидных диагнозах, с которыми они подлежат увольнению.

Делягин также обратил внимание, что в разных регионах страны регулярно вскрывают преступные схемы в военкоматах, когда врачи занимаются подлогом документов при прохождении медицинской комиссии призывниками. Получая взятку, врач ставит здоровому призывнику категорию годности, которая освобождает его от прохождения срочной службы в армии. Депутат подчеркнул, что в то же время в войска попадают люди, имеющие реальные проблемы со здоровьем, что наносит прямой урон боеспособности страны.

Он привел в пример уролога из Красноярского края, который в 2020 году за 50 тыс. рублей поставил призывнику ложный диагноз и отметку «не годен». В отношении врача возбудили уголовное дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК) и запретили вести врачебную практику на протяжении трех лет.

«В связи с изложенным прошу рассмотреть возможность увеличения штрафов по ст. 292 УК РФ «Служебный подлог»: в первой части — с 80 тысяч до 500 тысяч рублей; во второй части — с 500 тысяч до одного миллиона рублей», — говорится в письме Делягина в адрес Чуйченко.

Вместе с этим парламентарий отметил, что действующий размер штрафов несущественен по сравнению с размером взяток, фигурирующих в таких преступных схемах и составляющих многие сотни тысяч рублей.

«Ужесточение ответственности по данной статье станет профилактической мерой по борьбе с вышеописанными опасными тенденциями, которые наносят прямой и значительный вред армии и государству», — заключил Делягин.

В ноябре 2025 года журналистка Анастасия Кашеварова рассказала историю женщины из Амурской области, двух братьев которой заставляли подписать контракт с Минобороны. Помимо того, что оба пьющие, ведут асоциальный образ жизни и имеют судимости, у них есть явные проблемы со здоровьем.

«Старший брат имеет проблемы со зрением. Младший — имеет психические отклонения, буквально: «с ним очень трудно общаться, он умственно отсталый»», — написала Кашеварова.

Если старший брат смог отказаться от подписания документов, сославшись на то, что не может разобрать текст, то младший не выдержал давления и подписал контракт. Собеседница журналистки утверждает, что он не выходит на связь с 10 ноября.