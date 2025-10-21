Сотрудники полиции выясняют обстоятельства нападения на девушку и ее похищения в одном из казанских ЖК, сообщает МВД по Татарстану.

«В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, находясь во дворе одного из ЖК Советского района, бежит за девушкой, заводит ее в подъезд и наносит удары. После этого злоумышленник уводит ее со двора в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала Baza, мужчина напал на девушку у ЖК «Родина». Когда потерпевшей не удалось удержать входную дверь в подъезд дома, нападавший повалил ее на землю, схватил за волосы и начал бить.

Один из местных жильцов рассказал Mash Iptash, что неизвестный подъехал к дому на черном автомобиле Volkswagen, внутри которого предположительно находился сообщник. Они скрылись в неизвестном направлении.

Ранее в УМВД по Казани сообщили о задержании пятерых подозреваемых в нападении на женщину в Московском районе 14 октября. Как пишет «Бизнес Online», пострадавшей оказалась супруга бизнесмена в сфере дорожного строительства Ирина Шевырева.

После того как 30-летний Рифат Султанов нанес женщине колотые ранения в шею и грудь, пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение. По подозрению в организации нападения, в числе прочих, были задержаны ее муж и свекр, связанные связанные с компанией «Волга-Автодор», а также руководитель их службы безопасности.

По одной из версий родственники жертвы могли заказать ее убийство. Покушение было осуществлено в составе организованной группы, исполнитель предпринял попытку скрыться от следствия в Республике Таджикистан, однако был задержан благодаря совместным усилиями правоохранительных органов двух стран.