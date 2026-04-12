Береговая охрана Швеции провела досмотр идущего из России судна по подозрению в нарушении экологического кодекса. Как сообщается на сайте ведомства, патрулирующий Балтийское море самолет обнаружил, что панамский балкер Hui Yuan смывает в море угольную пыль с палубы.

По поручению шведской прокуратуры судно было досмотрено в воскресенье утром в районе Истада на юге Швеции. Операцию провела команда береговой охраны на патрульном корабле KBV 003.

Заместитель начальника оперативного департамента Береговой охраны Швеции Даниэль Стенлинг заявил, что морские перевозчики должны знать о тесном сотрудничестве всех шведских органов власти для поддержания порядка на море.

«Мы действуем для повышения безопасности мореплавания и защиты окружающей среды. Если судно вызывает подозрения, мы вмешиваемся, исходя из текущих обстоятельств», — подчеркнул он в пресс-релизе.

Сейчас в отношении балкера и его экипажа проводится предварительное расследование, прокурор Национального отдела по экологическим и трудовым делам Швеции Хокан Андерссон принял решение о проведении допроса капитана и других моряков. По его прогнозу, разбирательство может закончиться предписанием или штрафом.

Показавшая сюжет о задержании судна шведская телекомпания SVT подчеркнула, что Hui Yuan не подозревается в причастности к так называемому «теневому флоту», перевозящему российские нефтепродукты, поскольку не является танкером. При этом корреспондент телеканала отметил, что в последнее время шведские власти ужесточили контроль за проходящими в водах страны судами.

Балкер Hui Yuan зарегистрирован в Панаме, 9 апреля он покинул петербургский порт Усть-Луга и направился в испанский Лас-Пальмас, куда должен прибыть 21 апреля. Судну более 20 лет, в течение которых оно несколько раз меняло название и владельцев. Хотя в регистрационных данных не раскрывается название компании-оператора (она скрыта коммерческой тайной), статистика заходов в порты и данные трекеров указывают на китайскую принадлежность балкера.