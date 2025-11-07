Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) официально уведомило российскую фигуристку Камилу Валиеву о необходимости компенсировать судебные расходы. Это требование следует за решением Федерального суда Швейцарии, который окончательно отклонил апелляцию спортсменки.

Как сообщил ТАСС представитель ВАДА, агентство, руководствуясь вердиктом швейцарского суда, направило через своих адвокатов официальное письмо представителям Валиевой с требованием о взыскании причитающихся средств.

Федеральный суд Швейцарии 30 октября оставил в силе первоначальное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой. Помимо этого, судебным постановлением на фигуристку были возложены судебные издержки в размере 7 тыс. швейцарских франков.

Дополнительно она обязана выплатить компенсации в размере 8 тысяч франков Международному союзу конькобежцев (ISU) и такую же сумму — Всемирному антидопинговому агентству.

В декабре 2021 года допинг-проба Валиевой показала наличие в ее организме триметазидина, но публично об этом стало известно лишь в феврале 2022 года. Позже, в 2024 году, CAS уточнил, что в образцах также содержались экдистерон и гипоксен. Представители спортсменки выдвигали три версии случившегося: случайное попадание триметазидина через еду от дедушки, загрязнение лекарств или намеренный саботаж со стороны соперников.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о четырехлетней дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Кроме того, фигуристка лишилась олимпийского золота в командных соревнованиях 2022 года, а также званий чемпионки России и Европы.

Период отстранения спортсменки официально истекает 25 декабря 2025 года, однако уже с 25 октября текущего года она получила право приступить к полноценным тренировкам.

В конце ноября стало известно, что Валиева планирует возобновить спортивную подготовку в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской.

При этом участие в Олимпийских играх 2026 года, запланированных с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо, для нее исключено. Единственной представительницей России в женском одиночном катании на этой Олимпиаде стала Аделия Петросян, успешно прошедшая квалификационный отбор.