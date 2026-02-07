Полиция задержала двух женщин, которые в Новосибирске сняли три квартиры, где устроили секс-притоны, проститутками были пять уроженок из «сопредельных государств». Об этом сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

Часть девушек-иностранок, как отметили в ведомстве, «целенаправленно прибыла в Россию для оказания интим-услуг, оставив дома семьи и детей». Сутенершами выступили ранее судимая 28-летняя жительница Новосибирска и ее 25-летняя соседка. Первая выступила идейным вдохновителем, а вторая помогла все организовать, рассказали в МВД.

«Злоумышленницы для реализации своего замысла арендовали не менее трех квартир в центральной части Новосибирска, а затем привлекали клиентов через специализированный интернет-ресурс», — отметили в пресс-службе ведомства.

Против обеих возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией), им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

При проведении обысков были изъяты мобильные телефоны, ежедневники с «подтверждающей противоправную деятельность» информацией, а также «различные предметы, используемые девушками во время работы с посетителями».

На секс-работниц составили протоколы по статье 6.11 КоАП РФ за занятие проституцией, а двух из них, находившихся на территории России нелегально, привлекли также по частям 1 и 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ за нарушение правил въезда в страну. Сейчас решается вопрос об их депортации.