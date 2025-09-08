Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу, комментируя слухи о своем задержании, заявил журналистам, что это ложь, а сам он продолжает работает. Подавать в суд на издание, которое написало о его аресте.

«Это ложь, абсурд. Знаете, бывает у людей весной и осенью. Мне комментировать нечего. Вы сами видите, я сидел на работе, у меня были совещания. Вам известно о том, что я разговаривал по телефону со своими коллегами из других стран, были рабочие встречи с инвесторами — все как обычно», — сообщил министр.

Он также заявил, что не собирается подавать в суд на издание, которое распространило новость о его аресте.

«Мы живем в правовом государстве. Казахстан является светским государством. Есть соответствующие органы. Пусть они этим занимаются, если это надо. Я на свой счет воспринимать это не собираюсь», — заявил министр.

На вопрос о его близкой дружбе с бизнесменом и вице-президентом Национального олимпийского комитета Казахстана Гаджи Гаджиевым Нуртлеу пошутил, что теперь «с ним знакомы все в Казахстане».

3 сентября в телеграм-канале одного из наиболее популярных казахстанских СМИ — Orda.kz — появилась новость о том, что сразу после возвращения из Китая с саммита ШОС были задержаны Нуртлеу, бизнесмен Гаджи Гаджиев и несколько высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности республики.

По данным издания, главу МИД Казахстана задержали у него дом.

Позднее эту информацию опровергли министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров, а также Комитет национальной безопасности страны.

При этом в Orda.kz продолжали настаивать на достоверности своей информации, увязывая эти события с убийством в Киеве летом прошлого года оппозиционного казахстанского блогера Айдоса Садыкова. Отсутствие реакции непосредственно самих названных в сообщении персон породило массу версий и предположений в казахстанском публичном пространстве.

Отчасти разрядило ситуацию появившееся в субботу, 6 сентября, официальное сообщение о телефонных переговорах между Нуртлеу и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Между тем, как сообщил казахстанскому информационному агентству KazTAG соучредитель и мажоритарный владелец ТОО Ordamedia.kz, которому принадлежит портал Orda.kz, Максат Ганиев, он намерен официально обратиться в Министерство культуры и информации, Генеральную прокуратуру и другие уполномоченные органы с требованием приостановить деятельность Orda.kz и всех его аккаунтов в социальных сетях до проведения независимого аудита в связи с действиями главного редактора издания Гульнары Бажкеновой.

Илья Никитин