Бывшая сотрудница новокузнецкого пансионата Елена, проработавшая там сиделкой всего двое суток, рассказала Инфо24 что условия содержания проживающих в учреждении людей вызвали у нее серьезную тревогу. В частности, по словам женщины, в ходе работы она стала очевидицей практики фиксации пациентов с помощью ремней и веревок, что ограничивало их свободу передвижения.

Как утверждает Елена, на телах многих постояльцев пансионата присутствовали следы травм и гематомы, а у лежачих больных, находившихся в связанном состоянии постоянно, конечности «приобрели сине-фиолетовый оттенок и опухли».

«Ногти на ногах подопечным давно не стригли. Подгузники меняют два раза в сутки без подмывания! Либо нескольких людей протирали одной мыльной тряпкой. Капание — один раз в неделю, и то холодной водой», — рассказала собеседница Инфо24.

Помимо этого, часть постояльцев, как утверждает Елена, была вынуждена передвигаться босиком по бетонному полу из-за отсутствия тапочек.

Женщина также рассказала о несоответствии между заявленным на сайте пансионата пятиразовым питанием, которое фактически заменено на трехразовое.

Медицинское обслуживание постояльцев, по словам Елены, обеспечивала одна медсестра, часто отсутствовавшая в выходные.

Кроме того, собеседница Инфо24 заявила, что администрация учреждения ввела правила, запрещающие персоналу использовать мобильные телефоны в ходе работы, чтобы избежать утечки информации о реальных условиях содержания в пансионате. По словам сотрудников, их заранее информируют о предстоящих проверках контролирующих органов и визитах родственников для подготовки учреждения.

«Жильцов постоянно бьют: они боятся малейшего взмаха, вздрагивают и шарахаются. При малейшей попытке постояльцев поговорить между собой персонал кроет их матом», — утверждает Елена.

По словам женщины, ее целью является привлечение внимания контролирующих органов к пансионату в Новокузнецке для проведения проверки качества предоставляемых услуг. При этом собеседница издания выразила опасение, что ее план может не сработать, поскольку персонал могут снова предупредить, тогда очередная проверка обернется провалом.