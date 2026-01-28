28 января в Армении празднуют День армии. К военнослужащим с поздравлениями обратился заслуженный строитель России, меценат и руководитель армянской диаспоры в Тюмени Абрам Овеян. В беседе со СМИ2 он особо отметил преемственность поколений защитников Отечества и почтил память тех, кто пал за его свободу.

Овеян указал на глубокую связь между нынешними армянскими вооруженными силами и традициями, уходящими корнями в советскую эпоху.

«Для меня, как для бывшего военнослужащего Советской Армии, 28 января — не просто дата в календаре. Это личный праздник, проникнутый памятью и глубоким уважением, — поделился Абрам Овеян. — Советская Армия стала настоящей школой мужества и жизни. Именно в ее рядах выросли такие выдающиеся армянские военачальники и герои, как Иван Баграмян и Амазасп Бабаджанян. Сегодняшняя армия Армении — прямая наследница этих славных традиций: беззаветной преданности долгу, железной дисциплины и несгибаемой стойкости».

В своем обращении общественный деятель также вспомнил о солдатах, погибших в трагических конфликтах последних десятилетий.

«С достоинством и неутолимой скорбью наш народ хранит память о трех суровых испытаниях: Первой карабахской войне, Апрельской войне 2016 года и Второй карабахской войне 2020 года. Мы склоняем головы перед подвигом всех, кто стоял на защите Родины. В эти трудные времена армянский народ особенно ощутил поддержку России, нашего стратегического союзника. Эта помощь была и остается для нас воплощением подлинной человеческой солидарности», — добавил лидер диаспоры.

Обращаясь к нынешним защитникам, Овеян выразил твердую уверенность в их мастерстве и доблести.

«От всей души поздравляю всех военнослужащих Армении с профессиональным праздником! Ваш ратный труд и готовность к самопожертвованию — фундамент безопасности страны. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям и мирного неба над головой. Сильная, современная армия, охраняющая суверенитет, — это необходимое условие для развития и процветания Армении», — резюмировал Абрам Овеян.