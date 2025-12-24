В Челябинске полицейские задержали мужчину, устроившего скандал из-за сладкого подарка сына в детском саду. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), передает пресс-служба полиции Южного Урала.

Обвиняемого доставили в отдел полиции, где он на камеру принес извинения.

«В детском саду <…> выражался нецензурной бранью и раскаиваюсь. Приношу извинения перед теми людьми, которые непричастны были к этому. Сильно извиняюсь, и перед детьми тоже», — сказал он.

По данным РИА Новости, инцидент произошел 22 декабря после новогоднего утренника в детском саду №26 Челябинска. Сладкие новогодние подарки были закуплены для всей группы, но во время перевозки один из них выпал в автомобиле. Пропажу обнаружили не сразу.

На кадрах, опубликованных Baza видно, как мальчик тянется за подарком к аниматору в костюме Деда Мороза, но тот его игнорирует. По данным телеграм-канала, в этот момент выяснилось, что одного набора сладостей не достает. Ребенок расплакался и, как утверждает отец, никто не пытался его успокоить.

При этом мама одного из воспитанников челябинского детсада рассказал RT, что хотела исправить ситуацию: села на корточки перед мальчиком и начала протягивать ему подарок своей дочери.

«Вот снеговик бежал мимо, передал тебе коробочку», — сказала она ребенку. После этого его отец якобы толкнул женщину со словами: «Мне ваших подачек не нужно».

На этом конфликт не закончился. Разъяренный отец начал орать на всю раздевалку детсада о том, что ему обидно за ребенка, используя при этом нецензурные выражения. Дети в этот момент находились рядом, отмечает 74.RU.

«Мне обидно ***** за ребенка *****. Я верил в Деда Мороза, <…> и мой ребенок тоже ***** верил. <…> Моему ребенку тоже ***** не нравится [то, что ему не досталось подарка]», — кричал мужчина.

Позднее в разговоре с Baza он признал, что переборщил. По его утверждению, одна из воспитательниц попыталась сгладить ситуацию только после того, как обстановка накалилась. От подарка мужчина отказался принципиально и заявил, что переведет ребенка в другую группу в детсаду. Также он планирует заказать аниматора на дом.