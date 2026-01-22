В ближайшие дни в Москве и области ожидаются сильные морозы, особенно ночью 24—25 января, рассказал RTVI специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, температура может составить минус 20—24 градуса. В начале следующей недели в столичном регионе будет небольшая оттепель и снегопады, предупредил синоптик.

«В оставшиеся дни этой недели под влиянием сибирского антициклона ждем похолодания и продолжения понижения температуры воздуха. В ночные часы уже предстоящей ночью [на 23 января] в Москве может похолодать до минус 13—15 градусов, по области — до минус 12—17 градусов», — рассказал Ильин.

Днем в пятницу, 23 января, в Москве будет минус 9-11 градусов, в области чуть прохладнее — минус 7-12 градусов, преимущественно без осадков, добавил эксперт. Скорость ветра завтра составит 3-8 м/с. По его словам, в пятницу-субботу, кроме морозов, ожидается «достаточно много солнца».

«В субботу-воскресенье ночная температура понизится до минус 19-24 градусов по области. В Москве тоже будет холодно — около минус 20 градусов в эти ночи. В субботу и воскресенье днем в Москве будет где-то минус 13-16 градусов, по области — минус 11-16 градусов. В субботу без осадков, а в воскресенье появится вероятность небольшого снега», — сказал Ильин.

Со следующей недели в столичном регионе начнутся снегопады, предупредил собеседник RTVI. По его словам, во второй половине понедельника, 26 января, в западных и северо-западных районах Москвы ожидается снег, который к вечеру того же дня «накроет всю Московскую область».

«Местами [на следующей неделе] будут идти достаточно сильные снегопады. В отдельные периоды, когда температура будет приближаться к нулевым значениям, не исключаем мокрый снег и местами ледяной дождь. Можно ждать кратковременного повышения температуры к середине следующей недели, и далее на пару дней возможны даже небольшие плюсовые температуры, то есть оттепель», — отметил Ильин.

Эксперт не исключил, что в среду, 28 января, температура в столичном регионе будет нулевой. Что касается ветра, то в выходные, 24-25 января, он будет слабым, а ближе к понедельнику вновь усилится до 3-8 м/с и «сохранится в этих пределах», уточнил эксперт.

«Направление будет часто меняться: если в воскресенье и понедельник он будет с юго-востока, то во вторник повернет на северный, а в среду — на южный», — заключил Ильин.

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале сообщила, что в столичный регион «начал активно вторгаться холодный арктический воздух».

«К вечеру в Москве подморозит до минус 10 градусов. Это будет первый шаг к периоду очень холодной погоды, которая ожидается в ближайшие выходные дни. Последний раз очень морозная погода в январе в столице была 5 января 2024 года, минимальная температура на ВДНХ составила минус 25,3 градуса», — рассказала она.