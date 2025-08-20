После сильнейшей за два месяца магнитной бури 9-10 августа, вызванной мощной вспышкой на Солнце, в некоторых СМИ появилась информация, что солнечная активность идет к новому пику. Его прогнозировали на 2025 год, однако по факту максимум был в прошлом году и постепенно идет на спад, узнал «Телеспутник».

Во второй половине нынешнего года солнечная активность будет продолжать уменьшаться, сказал сайту старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев.

Он пояснил, что уровень активности Солнца определяется не по вспышкам, а по параметрам солнечных пятен. Основным показателем здесь является индекс числа солнечных пятен, который рассчитывают с середины XVIII века. По данным ИСЗФ, этот индекс идет на снижение с мая 2025 года — тогда он составил 79 единиц. При этом на пике нынешнего солнечного цикла, который пришелся на август 2024 года, индекс равнялся 216 единицам.

5 августа 2025 года на Солнце были зафиксированы две вспышки класса «М», одна из них длилась 12 минут. До этого, наблюдая всплеск солнечной активности с 1 августа, ученые зарегистрировали еще пять вспышек такой же силы, включая одну самую мощную за последние полтора месяца.

По словам Сергея Язева, августовские вспышки 2025 года были средними по мощности.

«Рентгеновский класс “М” — это средние вспышки, они ни в какое сравнение не идут со вспышками класса “Х”, которых уже давно не было», — сказал он.

Вместе с тем ученый предупредил, что на стадии спада солнечного цикла могут быть отдельные всплески активности с сильными вспышками и мощными пятнами.

«В предыдущих циклах все самые сильные события наблюдались как раз на фазе спада», — отметил профессор.

По прогнозам ИСЗФ, следующий пик солнечной активности ожидается в 2034-2036 годах.

Как вспышки влияют на спутниковое ТВ

Как отмечает «Телеспутник», во время высокой солнечной активности потоки частиц, выбрасываемых Солнцем, могут нанести вред спутникам на околоземной орбите. Они вызывают электризацию оборудования, приводят к деградации солнечных батарей, могут стать причиной сбоев в электронике. При самых негативных сценариях это может привести к временной потери связи со спутником.

В августе таких сбоев не было, сообщили сайту в компании-операторе спутникового ТВ «Триколор». Однако в прошлом году проблемы с сигналом отмечались в то время, когда Солнце, спутник и наземная приемная антенна оказывались на одной линии.

«В этот момент на приемный тракт поступает мощное радиоизлучение Солнца в том же диапазоне, что и полезный спутниковый сигнал. Это явление происходит дважды в год: ближе к дням весеннего и осеннего равноденствия. Обычно прерывание сигнала длится от 5 до 20 минут ежедневно в течение 7-14 дней для каждой конкретной территории», — сказали в «Триколоре».

В целом, по словам экспертов, все современные космические аппараты строятся с учетом солнечной активности, чтобы минимизировать риски для важнейших электронных систем.