В Ростове-на-Дону сотрудники Росгвардии избили мужчину, сообщает Baza. СУ СК по Ростовской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

«Основанием для возбуждения дела послужили размещенная в СМИ видеозапись, где зафиксированы противоправные действия сотрудников правоохранительных органов в отношении мужчины, совершенные с применением насилия, и результаты доследственной проверки», — отметили в ведомстве.

В СК уточнили, все все участники происшествия находятся на допросе.

По данным Baza, утром 17 августа сотрудники полиции и Росгвардии приехали по вызову на массовую драку к караоке-клубу в Ростове-на-Дону.

«Среди участников был мужчина без футболки, который долго и упорно пытался объяснить что-то силовикам. В какой-то момент он слишком близко подошел к полицейскому — после чего получил заряд слезоточивого газа в лицо от сотрудника Росгвардии», — говорится в посте.

Далее, отмечает телеграм-канал, правоохранители несколько минут вместе избивали мужчину, в том числе дубинкой.

О том, что росгвардейцы избили мужчину при задержании у клуба на Береговой, также сообщает и Don Mash. По его информации, на пострадавшего «возбудят дело за нападение на сотрудника при исполнении и оскорбления».

Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. В пресс-службе регионального управления Росгвардии сообщили изданию «Подъем», что разбираются в ситуации. Кроме того, свою доследственную проверку организовали и в СК.